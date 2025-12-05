Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 - 2031 họp phiên thứ nhất

Quang cảnh phiên họp

Hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp, bảo đảm tiến độ chuẩn bị bầu cử 2026–2031

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định: Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong năm 2025 và đầu năm 2026.

Tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh, ban hành Chỉ thị về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Các văn bản của tỉnh đã cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo, nội dung công việc, các yêu cầu, quy định và tiến độ tổ chức bầu cử, đồng thời đã yêu cầu cả hệ thống chính trị trong tỉnh phải tập trung dốc sức chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử.

Ngày bầu cử Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được Quốc hội khóa 15 quyết nghị vào ngày 15/3/2026. Tính đến ngày Bầu cử còn hơn 3 tháng, thời gian không còn nhiều, trong khi phải triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn và quan trọng; số lượng đầu mối cấp xã, phường lớn gây áp lực đối với công tác chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chỉ đạo, triển khai bầu cử của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là Ban chỉ đạo. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo quyết định triệu tập phiên họp lần thứ nhất để nghe, cho ý kiến các công việc lãnh đạo, chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Tính đến ngày 30/11/2025, tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 và 130/130 xã, phường đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã theo đúng quy định. Tính đến ngày 30/11/2025, 130/130 xã, phường đã thực hiện đăng ký mẫu dấu mới phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo hướng dẫn của Bộ Công an. Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết về định mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo quy định. Sở Nội vụ đã chủ động, triển khai các đơn vị lập dự trù kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới bảo đảm tiến độ công tác bầu cử năm 2026 theo kế hoạch

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nêu ra một số nội dung cần khẩn trương triển khai để bảo đảm tiến độ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra

Thời gian tới (từ 01/12/2025 đến ngày 25/12/2025), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND các cấp điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng phát biểu

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Tại phiên họp, với tinh thần nhanh, gọn, hiệu quả, rõ việc, rõ trách nhiệm, các thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh thảo luận tập trung vào các nội dung gồm: Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh; Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử; Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh; Quyết định thành lập các Tiểu ban và Tổ giúp việc của Uỷ ban bầu cử tỉnh. Đồng thời dự kiến số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử và lập dự toán cấp kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp để chuẩn bị tốt cuộc bầu cử năm 2026

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá, Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức sớm hơn so với thường lệ, do vậy để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của kỳ bầu cử, đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công để tổ chức triển khai thực hiện các công việc, hoàn thành mọi nội dung của công tác bầu cử đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Chủ động bám sát địa bàn được giao phụ trách để theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử.

Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Uỷ ban bầu cử tỉnh) tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên Uỷ ban bầu cử khẩn trương hoàn thiện trình ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh; Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử; Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh; Quyết định thành lập các Tiểu ban và Tổ giúp việc của Uỷ ban bầu cử tỉnh; Quyết định ấn định và công bố đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và trình Hội đồng bầu cử quốc gia; Trình Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và cấp kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng thời, kịp thời hướng dẫn các địa phương hoàn thành tốt các bước của công tác bầu cử như thủ tục, hồ sơ, quy trình thực hiện. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ cho các địa phương chuẩn bị đảm bảo, kịp thời các điều kiện, địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử. Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, chủ động tham mưu, báo cáo đề xuất các nội dung thuộc trách nhiệm của Ủy ban bầu cử tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các tổ chức thành viên và Nhân dân trong công tác bầu cử. Tổ chức tốt các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính tham mưu đảm bảo, kịp thời kinh phí phục vụ tốt cuộc bầu cử; phối hợp với Sở Nội vụ phân bổ, hướng dẫn cho các địa phương sử dụng kinh phí phục vụ bầu cử một cách hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Báo và Phát thanh – Truyền hình tỉnh cùng các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, bảo đảm tuyên truyền sâu rộng để Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, tạo khí thế phấn khởi, đồng thuận trong xã hội; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các thông tin sai trái, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Thanh tra tỉnh phối hợp cùng các địa phương chủ động giải quyết kịp thời, đúng pháp luật vấn đề khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; giải quyết từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp, không để xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử; kịp thời nắm chắc tình hình, dự báo và xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn