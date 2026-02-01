Nghệ An: Nhộn nhịp chợ Tết hoa cây cảnh thành cổ Vinh

Cứ mỗi độ Tết Nguyên đán cận kề, khu vực thành cổ Vinh (phường Thành Vinh) lại trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Nơi đây dần được mặc định là không gian buôn bán hoa, cây cảnh lớn của người dân, phục vụ nhu cầu mua sắm, trang hoàng nhà cửa mỗi dịp Xuân về.
Khu vực Thành cổ Vinh, đặc biệt quanh sân bóng Vinh, trở thành điểm đến mua sắm cây cảnh Tết sầm uất với đủ loại hoa đào, quất khoe sắc, thu hút đông đảo người dân tham quan, lựa chọn.
Trong không khí tấp nập, hối hả những ngày giáp Tết Nguyên đán, chợ hoa, cây cảnh nơi đây tuy sầm uất nhưng vẫn mang dáng dấp xưa. Chính không gian của Thành cổ Vinh – một trong những di tích lịch sử lâu đời – đã tạo nên nét đặc biệt ấy.
Thành cổ Vinh được xây dựng từ năm 1804 thời vua Gia Long. Ban đầu, Thành cổ được xây bằng đất nhưng đến năm 1831, thời vua Minh Mạng, công trình này được xây lại bằng đá ong với quy mô lớn và kiên cố hơn. Thành cổ Vinh được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia năm 1998.
Thành cổ Vinh cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ và Nhân dân Nghệ An nhân dịp Người về thăm quê vào các năm 1957, 1961. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thành cổ Vinh bị bom đạn phá hủy nặng nề, chỉ còn lại vài đoạn tường và 3 cổng thành.
Những ngày thường, Thành cổ Vinh là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, đồng thời là điểm tham quan quen thuộc, thu hút đông đảo du khách. Dịp Tết, nơi đây khoác lên mình diện mạo mới khi trở thành chợ hoa, cây cảnh nhộn nhịp nhưng vẫn mang đến cảm giác lắng đọng, gợi nhiều cảm xúc.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nét cổ kính, uy nghi của Thành cổ Vinh vẫn bền bỉ cùng thời gian. Nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời, mà còn trở thành không gian gắn bó với đời sống đương đại, giữ được bản sắc riêng giữa lòng phố thị ngày càng sầm uất.
Dịp Tết Nguyên đán, Thành cổ Vinh trở thành điểm đến hấp dẫn với đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, nơi đây thu hút những ai yêu thích chụp ảnh trong không gian xưa cũ, tìm kiếm nhịp sống chậm rãi hay mang trong mình niềm hoài cổ giữa lòng đô thị hiện đại.
Mỗi độ Tết Nguyên đán về, nơi cổng thành sừng sững những nét văn hóa, lịch sử ấy lại hiện hữu không khí Tết nhộn nhịp. Không gian yên tĩnh sặc sỡ sắc xuân, cảnh xuân.
Tác giả: Đại Minh
Nguồn tin: vanhoavaphattrien.vn