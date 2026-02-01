Nghệ An: Nhộn nhịp chợ Tết hoa cây cảnh thành cổ Vinh

Thành cổ Vinh được xây dựng từ năm 1804 thời vua Gia Long. Ban đầu, Thành cổ được xây bằng đất nhưng đến năm 1831, thời vua Minh Mạng, công trình này được xây lại bằng đá ong với quy mô lớn và kiên cố hơn. Thành cổ Vinh được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia năm 1998.