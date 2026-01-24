Nghệ An: Nhộn nhịp sản xuất, kinh doanh hàng Tết

Đa dạng đặc sản vùng miền

Nghệ An là tỉnh có nhiều đặc sản, được nhiều người biết đến và lượng hàng tiêu thụ đều đặn trong năm. Các đặc sản của Nghệ An đầy đủ vùng miền, từ miền núi, đồng bằng, đến vùng biển. Vào dịp Tết, các đặc sản của Nghệ An đắt khách, người dân mùa để dùng và làm quà biếu. Nhiều đặc sản của Nghệ An được tin dùng hằng năm trong dịp Tết như: hương trầm Quỳ Châu; cam Xã Đoài, cam Vinh; rượu cần, rượu men lá, lạp xưởng, bò giàng Kỳ Sơn; tương, trà sen Nam Đàn; bánh đa Đô Lương; bánh gai dừa Anh Sơn; lươn, bánh chưng Yên Thành; nước mắm Cửa Hội, Vạn Phần; bánh cà Hưng Tân; lạc sen Diễn Châu; hải sản Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu….

Tại xã Quỳ Châu những ngày này, gần 200 hộ dân đang nhộn nhịp sản xuất hương để kịp phục vụ Tết, đây là nghề có truyền thống hơn 40 năm của địa phương. Mỗi năm, hương trầm Quỳ Châu cung ứng ra thị trường khoảng 90 triệu que, doanh thu khoảng trên 40 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm người lao động.

Các làng nghề sản xuất hương trầm ở Quỳ Châu tất bật làm hàng. Ảnh: Mai Liễu

Cơ sở hương trầm Thiết Hợi là một trong những địa chỉ sản xuất hương lâu năm ở Quỳ Châu. Để phục vụ đơn hàng trong vùng và đi các tỉnh, thành phố trong cả nước, 10 người lao động của cơ sở sản xuất này đã làm không kể ngày nghỉ, thay nhau quấn hương, đóng gói để chuyển đi. Bà Hợi, chủ cơ sở Thiết Hợi cho biết, nhu cầu dùng hương dịp Tết năm nào cũng như năm nào. Là cơ sở sản xuất lâu năm nên đơn hàng ổn định và tăng lên hằng năm do mở rộng khách hàng. Ở Quỳ Châu, mỗi cơ sở sản xuất lại có bí quyết phối trộn nguyên liệu để tạo mùi thơm riêng.

Dịp Tết, làng nghề sản xuất bánh cà ở xã Hưng Tân tiêu thụ hàng chục tấn bánh cà

Thời gian này cũng là lúc các hộ gia đình ở Làng Nam, xã Hưng Tân (cũ), nay là xã Hưng Nguyên Nam, tất bật sản xuất bánh cà để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Trước đây, bánh cà được sản xuất vào dịp Tết để bày trên bàn thờ gia tiên và tiếp khách. Thế nhưng, những năm gần đây, loại bánh này trở thành đặc sản của địa phương, được người dân ưa chuộng. Thời điểm tập trung sản xuất bánh cà từ tháng 8 đến tháng 12, mỗi năm, có hộ gia đình sản xuất được hơn 1 tấn bán ra thị trường. Bánh cà từ món ăn bình dân của địa phương nay đã được đóng gói cẩn thận, có nhãn hiệu, mang đi tiêu thụ trong tỉnh, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác. Trong dịp Tết, bánh cà được nhiều người dân lựa chọn để tiếp khách nên bà con Làng Nam sản xuất liên tục từng ngày.

Hải sản Nghệ An nổi tiếng tươi ngon, nhiều loại và giá hợp lý. Dịp này, về các phường Nghi Thuỷ, Nghi Tân, Thu Thuỷ (cũ), đều thấy cảnh tàu thuyền nhộn nhịp cập bến, hải sản được đưa vào bờ chế biến, chuẩn bị phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Dù thời tiết ở Nghệ An đang lạnh buốt, những bếp củi vẫn rực lửa để nướng hải sản khiến cho không khí ấm cúng hơn.

Các cơ sở chế biến hải sản ở Cửa Lò nướng hàng chục tạ cá thu mỗi ngày. Ảnh: Mai Liễu

Sau khi hoàn tất các công đoạn chế biến, hải sản được đóng gói, đưa đi phân phối phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Ảnh: Mai Liễu

Hải sản tươi và khô của Nghệ An được khách hàng các tỉnh, thành ưa chuộng nên dịp Tết, đơn hàng tăng cao. Ông Trương Như Hùng, chủ cơ sở chế biến hải sản lớn ở Cửa Lò cho biết, mỗi ngày, gia đình nướng khoảng 1,5 - 2 tạ cá thu để gửi đi các nơi cho khách hàng. Hàng loại 1 có giá từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, loại 2 từ 180.000 - 230.000 đồng/kg. Để kịp làm hàng Tết, ngoài 3 thành viên trong gia đình, ông Hùng còn thuê thêm 4 nhân công thời vụ để làm các công đoạn.

Không chỉ có hàng lương thực, thực phẩm, các cơ sở buôn bán hoa, cây cảnh cũng nhộn nhịp những ngày cuối năm. Làng hoa Kim Phúc, Kim Chi (phường Vinh Phú) - thủ phủ hoa, cây cảnh của tỉnh Nghệ An gần một tháng qua đã rực rỡ sắc màu chào đón khách hàng. Từ sáng sớm, không khí lao động tại các nhà vườn đã tất bật, khẩn trương. Người tỉa cành, người sang chậu, chỉnh dáng cây, ghi đơn hàng, bốc xếp hoa để kịp giao cho khách. Các chậu hoa, cây cảnh được đưa lên xe vận chuyển đi liên tục tạo nên nhịp điệu nhộn nhịp đặc trưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Các làng hoa, cây cảnh cũng nhộn nhịp chuẩn bị hàng Tết. Ảnh: Mai Liễu

Xây dựng thương hiệu đặc sản Nghệ An

Nghệ An hiện là tỉnh đứng thứ hai cả nước, chỉ sau TP. Hà Nội về số lượng sản phẩm OCOP được công nhận hạng sao. Toàn tỉnh hiện có 684 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đang đánh giá 65 sản phẩm mới. Hầu hết các sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An thuộc khu vực nông nghiệp nông thôn, chủ yếu là lương thực, thực phẩm, dược liệu.

Trong dịp Tết, hầu hết các sản phẩm đã được công nhận sao OCOP đều có đơn hàng ra thị trường, được khách hàng phản hồi tích cực. Mỗi năm, chất lượng sản phẩm đều được nâng lên, đa dạng chủng loại hơn, mẫu mã được cải tiến và đẩy mạnh quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, nhiều sản phẩm OCOP của địa phương đã được đưa vào bày bán trong các siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ lớn trong tỉnh.

Nghệ An đa dạng đặc sản địa phương, các sản phẩm OCOP. Ảnh: Mai Liễu

Ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết: “Dịp cận kề Tết, chúng tôi luôn phấn khởi khi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình có sản phẩm đạt sao OCOP chia sẻ về việc gia tăng đơn hàng. Chúng tôi luôn động viên, khích lệ các cơ sở sản xuất nắm bắt thị trường, tạo kênh phân phối hiệu quả và tăng cường kết nối, quảng bá sản phẩm. Sản vật của mỗi địa phương, vùng miền, làng nghề đang góp phần xây dựng thương hiệu đặc sản Nghệ An".

Việc làm ra các sản phẩm được thị trường ưa chuộng không chỉ mang hương vị Tết đến với mọi nhà mà còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, phát huy giá trị truyền thống làng nghề địa phương, lưu giữ nét đẹp văn hóa quê hương và làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân tộc.

Trong dịp Tết, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chủ động nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm tăng khả năng tiếp cận cho người dân có thu nhập trung bình và thấp, vùng nông thôn, miền núi và các vùng bị thiệt hại do thiên tai.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: congthuong.vn