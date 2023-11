Nghệ An: Nhộn nhịp chợ Vinh những tháng cuối năm

Chợ Vinh (Nghệ An) là chợ đầu mối lớn của khu vực Bắc Trung Bộ. Chợ có lịch sử hơn 100 tuổi này hiện là chợ loại 1, với quy mô hơn 3.200 ki ốt kinh doanh.

Khu vực chợ Vinh nhộn nhịp hơn trong những tháng cuối năm

Những ngày này, lượng khách về với chợ Vinh đông hơn, từ khách lẻ đến khách sỉ, các xe chở hàng vào, ra nhộn nhịp để chuẩn bị hàng hoá cho dịp Tết. Theo các tiểu thương tại chợ Vinh, nếu như 5 năm trước, lượng khách hàng ổn định quanh năm thì đến nay hoạt động kinh doanh chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm, lượng khách bắt đầu đông từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau.

Chị Nguyễn Thị An – Chủ ki ốt kinh doanh quần áo, mỹ phẩm tại chợ Vinh cho biết, những tháng trước, nhất là vào mùa hè, tình hình buôn bán trong chợ rất ảm đạm. Thực trạng này do nhiều nguyên nhân như khủng hoảng kinh tế, giá cả một số mặt hàng tăng, nhu cầu tiêu dùng giảm, chuyển dịch mua sắm online, chợ xuống cấp,… Thế nhưng, cứ cận kề Tết, không khí buôn bán lại thay đổi khởi sắc hơn, nhu cầu mua sắm dịp Tết vẫn cơ bản ổn định, các tiểu thương lại tích trữ hàng hóa, chuẩn bị cho Tết.

Các tiểu thương chợ Vinh đã gom hàng cho dịp Tết, tăng cường bán hàng trực tiếp và trực tuyến

Cũng theo chị An, các tiểu thương cũng nỗ lực để khắc phục khó khăn, linh hoạt, thích ứng với tình hình. Đơn cử như từ lợi thế chợ đầu mối, chuyên hàng sỉ, các tiểu thương đã mở rộng thêm thị trường, các mối bán sỉ, đa dạng các sản phẩm theo nhu cầu thị trường và bán hàng trực tuyến. Từ đó, nhiều ki ốt có doanh số bán hàng khá lớn, doanh thu ổn định và tăng nhanh.

Còn chủ ki ốt Châu Quang, chuyên kinh doanh mặt hàng đồ gia dụng, điện tử, đèn led cho biết: “Chợ Vinh có lợi thế riêng, phần lớn các hộ kinh doanh ở đây đã nhiều năm, họ lấy số lượng hàng lớn để bán nên nguồn hàng đa dạng và rẻ hơn so với các chợ nhỏ lẻ. Thời điểm này, nhiều khách đã đặt hàng cho lễ Noel và Tết Nguyên đán. Ngoài khách hàng trong tỉnh, chợ Vinh có đông khách hàng sỉ truyền thống đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên”.

Nhiều năm quen thuộc với những chuyến xe từ huyện Anh Sơn xuống chợ Vinh gom hàng về bán, chị Vi Thị Quỳnh, một tiểu thương bán hàng tại chợ thị trấn Anh Sơn cho biết: “8 năm nay, tôi đều tự mình về chợ Vinh lựa hàng để bán, dù các mối hàng quen thuộc, có thể gửi xe khách mang lên. Đến chợ Vinh không chỉ vì hàng nhiều, đa dạng, giá phù hợp, mà bởi cảm giác được đi chợ, được hòa mình vào dòng người đông đúc, thấy phấn khởi và hi vọng kinh doanh khởi sắc hơn”.

Khách hàng mua sắm tại chợ Vinh

Những tháng cuối năm, Ban quản lý chợ Vinh đang tích cực thực hiện kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho người dân khi đi, đến giao thương tại chợ. Đồng thời, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An để kiểm tra thị trường và chất lượng hàng hóa.

Ông Nguyễn Văn Tú – Phó Trưởng Ban quản lý chợ Vinh cho biết: “Năm nay, chợ Vinh được UBND thành phố Vinh giao chỉ tiêu thu phí trên 13 tỷ đồng, chỉ tiêu này sẽ đạt được trong năm. Ba năm qua, hoạt động kinh doanh của các tiểu thương gặp nhiều khó khăn. Để chia sẻ với các hộ kinh doanh, Ban quản lý chợ Vinh đã chủ động giảm một số loại phí cho các ki ốt, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, động viên các tiểu thương vượt khó, mạnh dạn đổi mới, thích ứng linh hoạt với xu hướng kinh doanh trong thời điểm hiện nay. Hy vọng những tháng cuối năm, tình hình kinh doanh khởi sắc để tạo động lực cho năm tới”.

Tác giả: Duy Chương

Nguồn tin: congthuong.vn