Nghệ An khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp ứng phó siêu bão Ragasa

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Công văn số 4391 -CV/TU về việc chủ động, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện phục vụ sơ tán dân; tổ chức trực 24/24 để kịp thời ứng phó khi bão đổ bộ.

Đặc biệt, lực lượng công an, quân đội, biên phòng được huy động đến các địa bàn trọng điểm ven biển, khu vực hạ du hồ đập, nơi có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

Công tác dự phòng cũng được triển khai toàn diện: Ngành điện, viễn thông chuẩn bị các phương án cung cấp điện, sóng dự phòng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ thôn, bản đến cấp tỉnh. Các hồ đập thủy lợi, thủy điện được yêu cầu vận hành an toàn, có kịch bản ứng phó khi xảy ra tình huống mưa lũ vượt mức thiết kế.

Đáng chú ý, phương châm “xanh nhà hơn già đồng” tiếp tục được nhấn mạnh. Chính quyền và các đoàn thể cơ sở đang hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sớm lúa, hoa màu đến kỳ, giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, hệ thống đê biển, công trình hạ tầng trọng yếu được kiểm tra, gia cố ngay trong những ngày trước bão.

Một điểm nổi bật trong công tác ứng phó bão gắn liền với an toàn ngư dân chính là việc Nghệ An đã hoàn tất xử lý tình trạng tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép). Đây là kết quả của quá trình triển khai quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU.

Hiện toàn tỉnh có 2.625 tàu cá, 100% đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ trên hệ thống Vnfishbase.

Số lượng tàu được lắp thiết bị giám sát hành trình đạt trên 99%, dữ liệu đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, gắn định danh và số điện thoại chính chủ cho chủ tàu. Các trường hợp mất kết nối VMS đều bị xử lý nghiêm, với tổng số tiền xử phạt hàng tỷ đồng trong năm qua.

Điều này giúp Nghệ An kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền trên biển, đặc biệt trong những ngày bão. Nhờ quản lý minh bạch, việc kêu gọi tàu vào bờ tránh trú an toàn diễn ra nhanh chóng, không bỏ sót tàu nào hoạt động trái phép. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an toàn ngư dân trong bối cảnh Ragasa được dự báo có sức tàn phá rất lớn.

