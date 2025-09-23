Siêu bão Ragasa vào Biển Đông, giật trên cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 23-9, tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17 (202-221 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, đến 4 giờ ngày 24-9, siêu bão Ragasa sẽ ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 25-9, tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Cường độ bão giảm xuống cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và cấp 3 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 4 giờ ngày 26-9, vị trí tâm ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Bộ. Cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực vịnh Bắc Bộ.

Bão Ragasa gây gió mạnh ở khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa từ sáng 25-9

Do ảnh hưởng bởi siêu bão Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14; vùng gần tâm siêu bão đi qua gió mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24-9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24-9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m; vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5–1 m. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu ven bờ do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25-9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Về mưa lớn, từ đêm 24-9 đến ngày 26-9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động