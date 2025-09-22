Video siêu bão Ragasa 'quần thảo' dữ dội ở tỉnh ven biển của Philippines

Hướng di chuyển của bão RAGASA từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Hình ảnh do Văn phòng quản lý rủi ro địa phương ghi lại cho thấy thị trấn ven biển Santa Ana phải hứng chịu gió lớn và mưa xối xả (video dưới, nguồn: Reuters).

Cùng ngày 22/9, Chính phủ Philippines đã ra lệnh đóng cửa các trường học và công sở tại vùng đô thị Manila và 29 tỉnh trên cả nước trong bối cảnh siêu bão Ragasa đang di chuyển nhanh về phía Bắc đảo Luzon.

Bên cạnh đó, Cơ quan khí tượng Philippines đã ban bố cảnh báo bão ở mức cao nhất đối với quần đảo Babuyan, ngoài khơi phía Bắc nước này. Nhà chức trách kêu gọi người dân sinh sống tại các cộng đồng ven biển và vùng trũng thấp sơ tán khẩn cấp để tránh nguy cơ sóng lớn, nước dâng, lũ quét, sạt lở đất và mất điện trên diện rộng.

Theo Trung tâm Khí tượng Philippines, tính đến sáng 22/9, siêu bão Ragasa, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 215 km/h, gió giật lên tới 265 km/h. Dự báo bão sẽ đổ bộ hoặc quét qua quần đảo Babuyan vào khoảng giữa trưa, sau đó di chuyển nhanh qua eo biển Luzon.

Philippines là quốc gia nằm ngay trên vành đai bão Tây Thái Bình Dương – khu vực đầu tiên thường xuyên hứng chịu các cơn bão lớn từ đại dương. Mỗi năm, quốc đảo này phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến hàng triệu người sống trong vùng có nguy cơ thiên tai cao thường xuyên đối mặt với tình trạng nghèo đói dai dẳng.

Trong một diễn biến liên quan, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khoảng tối nay (ngày 22/9) bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông (cơn bão số 9 trên Biển Đông trong năm 2025). Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22-23/9 (sức gió tương đương và mạnh hơn cường độ cực đại của cơn bão Yagi năm 2024), sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Từ ngày 24/9, khả năng bão sẽ giảm dần cấp độ, đêm 24 đến rạng sáng 25/9, bão sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực Vịnh Bắc Bộ với cường độ bão vẫn mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16 và dự báo trong ngày 25/9 bão có thể độ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia (đến thời điểm hiện nay) nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp, các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo bão mới nhất về diễn biến của siêu bão Ragasa.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Báo Tin tức