Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong trong đêm

Khoảng 2 giờ 55 phút ngày 27/12, tại tiệm điện nước Duy Nhàn (khu vực chợ Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 5 người đang ngủ.(Ảnh: VTC News).

Vụ cháy làm 4 người trong một gia đình tử vong, gồm vợ chồng chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997) và anh Huỳnh Khánh D. (SN 1990), cùng hai con trai là Huỳnh Bảo H. (SN 2017) và Huỳnh Bảo L. (SN 2021) (Ảnh: Người lao động).

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh hơn một tháng tuổi (Ảnh: Báo Thanh tra).

Xe chữa cháy đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: VTC News).

Theo thông tin ban đầu, căn nhà xảy ra cháy vừa để ở vừa kết hợp kinh doanh thiết bị, phụ kiện điện nước. Ngôi nhà bị cháy là nhà cấp bốn, không có tầng, diện tích đám cháy ước khoảng 130m² (Ảnh: Báo Thanh tra).

Tại hiện trường, căn nhà bị cháy sém bên ngoài, bên trong cháy đen hoàn toàn, nhiều tài sản bị hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: Dân việt).

Chia sẻ với tờ Tuổi trẻ, những người dân sống xung quanh ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cho biết thời điểm xảy ra vụ việc họ nghe nhiều tiếng nổ "bốp bốp", nghi do chập điện hoặc vật liệu dễ cháy bắt lửa. Khi chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện lửa bùng lên từ khu vực biển hiệu phía trước căn nhà bán thiết bị điện nước.

Nghe tiếng hô hoán kêu cứu, một nhóm thanh niên sống gần đó đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận hiện trường. Do cửa sắt kéo phía trước căn nhà bị khóa kín, nhóm này cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải đập tường nhà bên cạnh để mở lối, đưa các nạn nhân ra ngoài. 15 phút sau đó, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Khi được đưa ra khỏi đám cháy, 4 nạn nhân bị bỏng rất nặng, trong đó có vợ chồng anh D. cùng hai con. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

