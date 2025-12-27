Sứ mệnh của U21 Việt Nam

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 11 khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026) đã thảo luận và dự kiến cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asian Games (ASIAD) 2026.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ cho biết: "Hầu như các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc thường cử đội U20 dự ASIAD để tạo đà cho Olympic. Bóng đá Việt Nam cũng hướng đến Olympic 2028 nên việc cử U21 quốc gia dự ASIAD 2026 là bước chuẩn bị quan trọng.

Đội U21 Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Ngoài ra, một lý do khác là năm 2027, lứa cầu thủ này sẽ đá SEA Games 34 tại Malaysia. Do vậy, các cầu thủ sẽ có thêm cơ hội để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Chúng tôi đã gửi văn bản xin phép Cục Thể dục Thể thao Việt Nam là có thể sẽ không đạt thành tích ở ASIAD. Mục tiêu là bồi dưỡng, rèn luyện cho lứa U21 hướng đến SEA Games và Olympic".

VFF hướng đến mục tiêu lần đầu giành vé dự Thế vận hội, nhưng điều này rất khó khăn. Tại những kỳ Olympic trước, bóng đá nam có 16 đội tham dự và 4 suất của châu Á. Olympic 2028 giảm còn 12 đội khiến châu Á chỉ còn hai suất. Đồng nghĩa với việc muốn dự Thế vận hội phải vào đến chung kết giải U23 châu Á.

Trước đó, VFF từng tạo điều kiện để U20 Việt Nam được tham dự ASIAD 19 và giải U23 Đông Nam Á 2023. Giải đấu đó, U23 Việt Nam dừng bước từ vòng bảng. Đội chỉ có một chiến thắng trước Mông Cổ, còn lại thua Saudi Arabia và Iran.

Nhìn lại danh sách các cầu thủ từng được triệu tập dự ASIAD 19, một só gương mặt đáng chú ý như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thanh Nhàn đều đang là trụ cột của U23 Việt Nam chuẩn bị dự giải U23 châu Á 2026. Những cầu thủ đã giúp bóng đá Việt nam có tấm Huy chương vàng thứ 3.

Vấn đề đầu tư bài bản, chú trọng phát triển nội lực và đào tạo trẻ vì thế luôn được VFF quan tâm. Việc 7 đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ cùng giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á 2025 và 2026, cùng những thành tích nổi bật tại SEA Games 33 và các đấu trường khu vực, năm 2025 là một năm thành công toàn diện của bóng đá Việt Nam.

Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh sự nỗ lực, quyết tâm của các đội tuyển, huấn luyện viên và cầu thủ, mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét từ chiến lược đầu tư đúng hướng, bài bản và có chiều sâu của VFF.

Việc kiên định lấy phát triển nội lực, đào tạo trẻ làm nền tảng, kết hợp hài hòa giữa thành tích trước mắt và mục tiêu dài hạn, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và quản lý đã giúp bóng đá Việt Nam duy trì được sự ổn định, tính kế thừa và sức cạnh tranh trong bối cảnh khu vực và châu lục không ngừng phát triển.

Những dấu ấn của năm 2025 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa thành tích, mà còn tạo tiền đề quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại khu vực Đông Nam Á, từng bước khẳng định hình ảnh và năng lực cạnh tranh trên bản đồ bóng đá châu lục, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Lứa U21 Việt Nam so với lứa U23 hiện tại chỉ còn một số cầu thủ đủ điều kiện dự ASIAD vào năm sau gồm thủ môn Nguyễn Tân, Cao Văn Bình (2005), tiền vệ Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương (2006) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (2007). Trong số này, Cao Văn Bình là một trong những cầu thủ từng được triệu tập để chuẩn bị cho ASIAD 19.

Các cầu thủ U21 Việt Nam dự ASIAD 20 sẽ có cơ hội cọ xát, chuẩn bị cho mục tiêu thiết thực ở SEA Games hay xa hơn là Olympic. Đây cũng là điều phù hợp trong bối cảnh hiện tại cua bóng đá Việt Nam.

