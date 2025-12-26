"Xẻ núi, bán đất”: Báo động thất thoát tài nguyên ở miền Tây Nghệ An

Nhiều năm qua, tình trạng người dân tự ý “xẻ” chân đồi, núi để lấy đất chở đi bán, kinh doanh trái phép phục vụ cho các hoạt động san lấp nền tại các công trình xây dựng, nền móng nhà, lấp ao, ruộng… xảy ra phổ biến ở nhiều xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An.

Hành vi này không những vi phạm pháp luật, làm thất thoát nguồn tài nguyên đất mà còn mang đến nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến môi trường, tác động xấu đến hệ thống đường giao thông.

Do không tuân thủ các giải pháp kỹ thuật, an toàn lao động nên nguy cơ xảy ra sạt lở, sụt trượt vách đất, đe dọa trực tiếp đến người và phương tiện tại những điểm khai thác đất trái phép. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Hoạt động khai thác đất đồi trái phép diễn ra trên địa bàn xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Máy xúc đang “xẻ” chân đồi, múc đất lên xe tải chở đi khỏi hiện trường xảy ra từ nhiều ngày qua tại khu vực gần dốc Kè (xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Hoạt động múc đất “chui” làm biến dạng khu vực chân đồi, núi sát khu dân cư trên địa bàn xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Khu vực xảy ra tình trạng khai thác đất đồi trái phép tại bản Lè, xã Qùy Châu (tỉnh Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Đường nông thôn xuống cấp, biến dạng vì phải oằn mình “cõng” những xe tải chở đất. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Hiện trường khu vực chân đồi trên địa bàn xã Tri Lễ (tỉnh Nghệ An) bị biến dạng, tan hoang do nạn “đất tặc” lộng hành. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Xe tải chở đất di chuyển trên bề mặt đường đã xuống cấp, võng trũng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Tác giả: Xuân Tiến

Nguồn tin: bnews.vn