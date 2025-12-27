Hôm nay, khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: TTXVN.

Trong chiều 26/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị.

Tham dự phiên trù bị có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 2.025 đại biểu chính thức là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước.

Theo báo cáo tại phiên họp trù bị, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có 2.223 đại biểu tham dự, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức, được tổ chức thành 105 đoàn đại biểu.

Trong số 2.025 đại biểu chính thức, có 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại hội còn có 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay (trong đó có 21 cá nhân), chiếm 6,87%; 86 đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng trong cùng giai đoạn, chiếm 4,24%; 36 đại biểu tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiếm 1,78%.

Bên cạnh đó, Đại hội có 198 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 9,8%; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có nhiều đóng góp cho Việt Nam, chiếm 2%. Đặc biệt, có 138 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các ngành, lĩnh vực như thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, cá nhân đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, tài năng trẻ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng, chiếm 6,81%.

Dự đại hội có 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là những người trực tiếp lao động, sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, chiếm 65,5%. Đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội là nguyên Phó Chủ tịch nước, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi; nhỏ tuổi nhất là 5 đại biểu 11 tuổi.

Trong khuôn khổ Đại hội diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như: lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội Thi đua; triển lãm giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc…

