Điều gì xảy ra khi ăn dứa mỗi ngày?

Ăn dứa thường xuyên mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Dứa là loại trái cây quen thuộc hàng ngày, thường xuất hiện như món tráng miệng hay nguyên liệu giải nhiệt ngày nóng. Song ít ai biết rằng sau vị chua ngọt dễ chịu ấy là hàng loạt dưỡng chất và hợp chất sinh học có lợi cho cơ thể.

Khi được ăn điều độ và đúng cách, dứa không chỉ giúp bữa ăn “nhẹ bụng” hơn mà còn mang lại nhiều tác động tích cực cho sức khỏe, từ tiêu hóa, miễn dịch đến khả năng phục hồi của cơ thể.

Cung cấp vitamin C

Theo Eating Well, về mặt dinh dưỡng, dứa không nhiều calo nhưng lại giàu vitamin và khoáng chất. Chỉ một khẩu phần dứa tươi đã cung cấp lượng lớn vitamin C - vi chất quan trọng với hệ miễn dịch, khả năng hấp thu sắt và quá trình tăng trưởng, tái tạo mô. Bên cạnh vitamin C, dứa còn giàu vitamin B6, đồng, kali, magiê, chất xơ, tốt cho sức khỏe.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Điểm khiến dứa khác biệt so với nhiều loại trái cây khác nằm ở bromelain - nhóm enzyme tiêu hóa protein. Chính nhờ bromelain mà dứa thường được dùng kèm các món thịt ở nhiều quốc gia. Enzyme này giúp phân cắt protein thành các đơn vị nhỏ hơn, từ đó hỗ trợ tiêu hóa và giúp ruột non hấp thu dưỡng chất dễ dàng hơn.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật còn cho thấy dứa có thể góp phần cải thiện hệ vi sinh đường ruột, làm tăng lợi khuẩn, dù các bằng chứng trên người vẫn cần được làm rõ thêm.

Có khả năng chống viêm

Không chỉ dừng lại ở tiêu hóa, bromelain trong dứa còn được quan tâm vì khả năng chống viêm, theo Medical News Today. Các nghiên cứu cho thấy hợp chất này có thể giúp giảm sưng, cải thiện lưu thông máu tại vùng tổn thương và làm dịu cảm giác đau.

Ở những người bị viêm khớp, đặc tính chống viêm của bromelain có thể giúp giảm đau và cải thiện khả năng vận động. Một số nghiên cứu cho thấy các chế phẩm chứa bromelain có hiệu quả giảm đau tương đương với thuốc giảm đau thông thường trong một số trường hợp thoái hóa khớp, nhất là vùng thắt lưng.

Đáng chú ý, một số nghiên cứu gợi ý rằng dứa và các hợp chất trong dứa có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, trong đó có ung thư và bệnh tim mạch, thông qua việc giảm viêm và hạn chế tổn thương tế bào.

Tạo cảm giác nhẹ bụng

Dứa cũng được xem là loại trái cây giúp bữa ăn “nhẹ bụng” hơn. Nhờ vừa có chất xơ, vừa có enzyme tiêu hóa, dứa thường không gây cảm giác đầy trướng như một số món tráng miệng nhiều tinh bột hay chất béo. Ăn một lượng vừa phải dứa sau bữa chính có thể giúp cảm giác no nặng giảm bớt, nhất là khi bữa ăn có nhiều thịt.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn