SUV tầm trên dưới 1 tỷ đồng chọn xe nào?

Hyundai Tucson: 769 - 989 triệu đồng

Hyundai Tucson phiên bản mới nổi bật với lưới tản nhiệt hầm hố hơn, các mắt lưới thưa hơn và đèn LED ban ngày được ẩn vào lưới tản nhiệt, giảm số lượng đèn từ 5 xuống còn 4 mắt mỗi bên. Đèn pha LED cũng được nâng cấp lên dạng LED Projector, trong khi tổng thể ngoại hình vẫn giữ những đường nét cơ bắp đặc trưng.

Nội thất của Tucson gây ấn tượng với hai màn hình 12,3 inch, một cho cụm đồng hồ và một cho hệ thống giải trí, được thiết kế liền mạch hướng về người lái. Màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng khả năng kết nối hai thiết bị Bluetooth cùng lúc.

Về hiệu suất, Hyundai Tucson cung cấp ba lựa chọn động cơ: động cơ Smartstream 1.6 T-GDi công suất 180 mã lực, động cơ dầu Smartstream 2.0 công suất 186 mã lực và động cơ xăng Smartstream 2.0 MPI công suất 156 mã lực. Người dùng có thể lựa chọn hộp số tự động 6 cấp, 8 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp, cùng hệ thống dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh.

Ngoài ra, gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense vẫn được duy trì với nhiều tính năng hiện đại như cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Honda CR-V: 1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 259 triệu đồng

Honda CR-V thế hệ mới có nhiều cải tiến nổi bật về thiết kế, công nghệ và tiện nghi. Đặc biệt, phiên bản dẫn động bốn bánh AWD và phiên bản hybrid là những điểm nhấn đáng chú ý. Các phiên bản sử dụng động cơ xăng vẫn được lắp ráp trong nước với cấu hình 5 2, trong khi phiên bản hybrid được nhập khẩu từ Thái Lan với cấu hình 5 chỗ.

Về thiết kế, CR-V mới mang đến phong cách thanh lịch và sang trọng hơn so với thế hệ trước, với lưới tản nhiệt lục giác nổi bật và cụm đèn pha LED tích hợp công nghệ thích ứng.

Về hiệu suất, CR-V có hai lựa chọn động cơ: động cơ xăng 1.5 tăng áp với công suất 188 mã lực và động cơ hybrid e:HEV 2.0 với tổng công suất 204 mã lực. Đặc biệt, hệ thống an toàn Honda Sensing được trang bị trên CR-V mới, bao gồm nhiều tính năng tiên tiến như phanh tự động, hỗ trợ giữ làn và camera quan sát điểm mù, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách.

Mitsubishi Outlander: 825 - 950 triệu đồng

Mitsubishi Outlander phiên bản nâng cấp tại Việt Nam có một số cải tiến nhẹ về thiết kế nội và ngoại thất. Mặt ca lăng vẫn giữ nguyên kiểu dáng thanh lịch với các thanh ngang bằng nhôm, trong khi cụm đèn pha được thiết kế liền mạch với mặt ca lăng, tạo nên sự hài hòa và hiện đại.

Bên trong, nội thất của Outlander nổi bật với táp-lô và cửa được trang trí bằng vật liệu giả carbon, cùng với vô lăng 3 chấu bọc da sang trọng. Màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối USB, Apple CarPlay và Android Auto, mang đến trải nghiệm giải trí tiện lợi cho người dùng.

Về hiệu suất, động cơ 2.0 I4 MIVEC vẫn được giữ nguyên với công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm, kết hợp với hộp số CVT, giúp xe vận hành mượt mà. Đặc biệt, phiên bản CVT 2.0 Premium được trang bị gói an toàn e-Assist với nhiều tính năng hỗ trợ lái xe an toàn, đảm bảo sự an tâm cho người lái.

Tác giả: Phan Hoàng - Tổng hợp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn