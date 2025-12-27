Nghệ An: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chiều 26/12, Tiểu Ban Thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Quang cảnh cuộc họp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra trong bối cảnh sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tuy nhiên cũng tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tại cuộc họp, Tiểu ban thống nhất thời gian thông tin, tuyên truyền bắt đầu ngay từ tháng 12/2025 đến sau ngày 15/3/2026, trong đó chia thành 3 đợt, đợt 1 từ cuối năm 2025 đến 1/2/2026; đợt 2: từ 2/2/2026 đến ngày bầu cử; đợt 3: từ 16/3/2026 đến ngày 10/4/2026.

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban đã thảo luận các hình thức, cách thức để công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đạt hiệu quả cao. Theo đó huy động tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, các lực lượng thông tin cổ động để thông tin, tuyên truyền các nội dung phục vụ cho cuộc bầu cử.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Ngọc Kim Nam phát biểu tại cuộc họp.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Ngọc Kim Nam yêu cầu các thành viên rà soát kỹ chức năng nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch tuyên truyền rõ ràng, hiệu quả, tránh chồng chéo. Cùng với đó đảm bảo đúng chỉ đạo, định hướng, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Qua đó, nâng cao ý thức làm chủ, tự giác, tạo không khí phấn khởi để công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong việc giới thiệu, hiệp thương, lựa chọn và bầu ra những người có đủ tiêu chuẩn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

"Yêu cầu công tác tuyên truyền cuộc bầu cử cũng là thực hiện nhiệm vụ của tỉnh về nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX...", Trưởng Tiểu Ban thông tin thêm.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn