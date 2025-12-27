Ít nhất 15 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao và xịt hóa chất tại Nhật Bản

Nghi phạm là một người đàn ông 38 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc âm mưu giết người.

Theo Sở Cứu hỏa Fujisan Nanto, vụ việc xảy ra tại nhà máy của Công ty cao su Yokohama Rubber ở thành phố Mishima, tỉnh Shizuoka, phía tây thủ đô Tokyo. 8 người bị đâm bằng dao và 7 người khác bị thương do tiếp xúc với một chất lỏng dạng xịt, được cho là thuốc tẩy.

Nhà chức trách cho biết 5 trong số các nạn nhân bị đâm đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát tỉnh Shizuoka xác nhận nghi phạm có liên quan đến nhà máy.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: vov.vn