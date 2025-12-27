Chỉ ăn ức gà suốt 6 tháng để giảm cân, cô gái suýt mất mạng vì viêm tụy cấp

Các bác sĩ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn cân bằng khi giảm cân, nhưng trên thực tế, không ít người vẫn tin rằng càng ăn đơn giản, càng ít chất béo thì càng tốt cho sức khỏe. Một nữ influencer trẻ tuổi ở Trung Quốc đã phải trả giá đắt cho suy nghĩ đó khi mắc viêm tụy cấp – căn bệnh có thể gây tử vong nếu không được xử lý kịp thời.





Ảnh minh hoạ

Theo truyền thông Trung Quốc, cô gái 25 tuổi (không được tiết lộ danh tính) thường xuyên chia sẻ hành trình giảm cân trên mạng xã hội. Sự kiên trì gần như tuyệt đối với mục tiêu vóc dáng đã giúp cô nhận được nhiều lời ngưỡng mộ, thậm chí được người hâm mộ gọi là “nữ thần kỷ luật”.

Trong suốt gần 6 tháng, thực đơn của cô gần như không thay đổi, chỉ ức gà luộc và súp lơ trắng, thỉnh thoảng thêm vài lát khoai tây luộc để đổi vị. Nhờ chế độ ăn khắc nghiệt này, cân nặng của cô giảm nhanh chóng, vóc dáng gọn gàng hơn rõ rệt.

Thế nhưng cái giá phải trả cũng dần lộ diện. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi kéo dài, cơ thể suy nhược, da dẻ xỉn màu và thiếu sức sống. Thay vì coi đó là những tín hiệu cảnh báo, cô lại lựa chọn phớt lờ, tiếp tục ép mình tuân thủ chế độ ăn kiêng hà khắc.

Mọi chuyện chỉ thực sự vỡ lở khi cô lên cơn đau quặn bụng dữ dội, đau đến mức không thể chịu nổi và phải nhập viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ lo ngại, nồng độ amylase trong máu của cô cao gấp 10 lần mức bình thường.

Amylase là enzyme do tuyến tụy và tuyến nước bọt tiết ra, đóng vai trò phân giải carbohydrate. Khi enzyme này bị ứ đọng trong tuyến tụy, nó bắt đầu tự tiêu hóa chính cơ quan này, gây viêm nặng và dẫn tới viêm tụy cấp – tình trạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Các bác sĩ kết luận rằng nguyên nhân rất có thể xuất phát từ chế độ ăn quá ít chất béo kéo dài. Việc cắt giảm chất béo cực đoan không chỉ làm mất cân bằng dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng đến quá trình tiết và hoạt động bình thường của các enzyme tiêu hóa.

Giới chuyên môn khuyến cáo, giảm cân đúng cách không đồng nghĩa với việc nhịn ăn hay chỉ xoay quanh vài loại thực phẩm sạch. Người muốn giảm cân nên tạo mức thâm hụt calo hợp lý, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ các nhóm chất đạm, tinh bột, chất béo tốt, vitamin và khoáng chất.

Ức gà và súp lơ vốn là những thực phẩm lành mạnh nhưng không thể thay thế cho một chế độ ăn đa dạng. Khi cơ thể thiếu hụt dưỡng chất trong thời gian dài, những hệ lụy nghiêm trọng hoàn toàn có thể xảy ra như câu chuyện cảnh tỉnh của nữ influencer trẻ tuổi này.

Giảm cân để khỏe đẹp, nhưng nếu đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng thì đó rõ ràng không phải là cái giá đáng để trả.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn