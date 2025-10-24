Nghệ An được phân bổ hơn 681 tỷ đồng xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường học ở xã biên giới Na Ngoi.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6302/BGDĐT-KHTC gửi Ủy ban nhân dân 18 tỉnh, thành phố, thông báo danh mục 100 trường được đầu tư trong năm 2025 và phải hoàn thành trước 30/8/2026.

Là tỉnh có 21 xã biên giới, Nghệ An sẽ được đầu tư xây dựng 10 trường, gồm: Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn.

Thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, học sinh ở khu vực biên giới sẽ có đầy đủ máy vi tính để học.

Tại Nghệ An, sáng 11/10, công trình đầu tiên - Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi đã được khởi công, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm. Công trình nằm tại xã biên giới Na Ngoi ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh khoảng 250km.

Với tổng mức đầu tư gần 240 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa, trường có 49 lớp học cùng hệ thống phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm và khu tăng gia sản xuất, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.900 học sinh. Công trình được thiết kế hiện đại, bảo đảm đầy đủ điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện cho học sinh.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi với tổng số vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng, đảm bảo đầy đủ điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện cho học sinh

Theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Việc đầu tư này nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ người dân tộc, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Trước mắt, giai đoạn thí điểm năm 2025 sẽ hoàn thành 100 trường mới hoặc cải tạo, làm hình mẫu để triển khai diện rộng trong 2-3 năm tới. Các công trình phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ sở vật chất đầy đủ, an toàn tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu học tập và rèn luyện của học sinh vùng biên giới.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: nhandan.vn