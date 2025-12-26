Sẽ khởi công xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh Nghệ An trong quý I/2026

Theo đó, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 12 công trình, dự án trọng điểm, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh - Cảng Hàng không quốc tế Vinh; Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò.

Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn; Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; Hợp phần bồi thường, di dân, tái định cư GPMB Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 và 2, tỉnh Nghệ An; Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh; Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; Các dự án hạ tầng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam; Khu du lịch văn hóa - lịch sử thuộc “Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (cũ).

Dự kiến quý I/2026 sẽ khởi công xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm yêu cầu, tiến độ 12 công trình, dự án trọng điểm này, ngày 17/12/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Hiện tại, dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh - Cảng Hàng không quốc tế Vinh đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò đã khởi công ngày 19/12/2025. Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn; Dự án Hợp phần bồi thường, di dân, tái định cư GPMB Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 và 2 và Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh đã tổ chức thi công nhưng đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm lập quy hoạch chi tiết của 10/10 dự án. Tuy chưa bắt đầu tiến hành giải phóng mặt bằng, song quá trình triển khai dự kiến sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi diện tích đất rừng, rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; lựa chọn vị trí tái định cư…

Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh Nghệ An đang được Sở Xây dựng tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch, phương án kiến trúc để trình phê duyệt trong tháng 12/2025; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan để bảo đảm khởi công trong quý I/2026. Đối với các dự án hạ tầng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam đang được tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã được Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Dự án Khu du lịch văn hóa - lịch sử thuộc “Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (cũ) đã hoàn thành GPMB và sẽ khởi công công trình hạ tầng kỹ thuật dự án vào đầu năm 2026.

Kết thúc cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy chốt thời gian khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 30/4/2026. Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới khởi công đồng loạt vào ngày 15/1/2026, đến ngày 26/8/2026 là hoàn thành. Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh khởi công trong quý I/2026.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn