Tổng vệ sinh, chỉnh trang đô thị đón Xuân Bính Ngọ 2026

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 14551/UBND-CN về việc vệ sinh môi trường, chỉnh trang, trang trí trụ sở cơ quan, đường phố chào Xuân Bính Ngọ 2026.

Thời gian qua, các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Lộc, Vinh Phú, Vinh Hưng và Cửa Lò chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5, số 10. Nhiều hạng mục hạ tầng đô thị như cây xanh, hệ thống chiếu sáng, vật kiến trúc và các công trình trong khu dân cư, chung cư, trụ sở cơ quan bị hư hỏng, gãy đổ. Đến nay, một số nội dung khắc phục, chỉnh trang vẫn chưa được triển khai kịp thời, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Nhiều hạng mục đô thị tại tỉnh Nghệ An bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của thiên tai cần được khắc phục, sửa chữa. Ảnh: Đình Tiệp.

Để tạo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn cho Nhân dân đón Tết, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; chủ đầu tư, đơn vị quản lý, sử dụng công trình chủ động rà soát, sửa chữa các hạng mục xuống cấp; tập trung trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, đèn chiếu sáng mỹ thuật tại mặt chính các công trình, tòa nhà. Đồng thời, tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên được giao quản lý.

Đối với các tòa nhà chung cư, cao tầng, yêu cầu khẩn trương khắc phục hư hỏng mặt ngoài, biển hiệu; tổ chức sơn lại các tòa nhà đã xuống cấp, bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và mỹ quan đô thị, nhất là các hạng mục trên cao.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND các phường liên quan huy động nhân dân ra quân tổng vệ sinh tại khu dân cư, đường, ngõ, khu vực giáp ranh; chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, trang trí cờ hoa, đèn chiếu sáng. Sở Xây dựng được giao chủ trì đôn đốc, hướng dẫn và bảo đảm hoàn thành các nội dung trước ngày 30/01/2026.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn