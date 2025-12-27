Bộ Tài chính nói gì về tình trạng "nợ thuế oan" do nhầm lẫn dữ liệu?

Bộ Tài chính mới có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Tp.Đà Nẵng gửi đến trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri phản ánh thời gian qua có tình trạng công dân, tổ chức bị thông báo nợ thuế không chính xác, nguyên nhân chủ yếu do cơ quan thuế nhầm lẫn trong việc cập nhật số liệu, hoặc do đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh, dẫn đến tình trạng "nợ thuế oan", ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người dân và tổ chức.

Cử tri kiến nghị, Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế cần có quy trình kiểm tra, đối chiếu, lập biên bản xác nhận với người nộp thuế khi ban hành thông báo nợ thuế, bảo đảm chính xác, minh bạch, không xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Media Quốc hội).

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, theo quy định, người nộp thuế tự xác định số tiền thuế phải nộp, số tiền chậm nộp phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật (trừ các trường hợp do cơ quan quản lý thuế tính).

Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách Nhà nước thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ của người nộp thuế.

Việc thông báo tiền thuế nợ được thực hiện chủ yếu bằng phương thức điện tử, cơ quan thuế gửi thông báo nợ qua tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản Etax Mobile của người nộp thuế.

Sau khi thông báo nợ thuế, trường hợp người nộp thuế phản ánh về số liệu nợ không chính xác thì cơ quan thuế sẽ phối hợp với người nộp thuế để thực hiện rà soát, đối chiếu số nợ của người nộp thuế, trường hợp xác định thông báo nợ thuế chưa chính xác hoặc nghĩa vụ thuế phát sinh do sai sót từ cơ quan thuế.

Tiếp đó, cơ quan thuế có trách nhiệm điều chỉnh lại nghĩa vụ nợ thuế đúng theo quy định và người nộp thuế sẽ không phải nộp tiền chậm nộp đối với khoản thuế bị ghi nhận sai nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế và tránh việc phát sinh thiệt hại không thuộc trách nhiệm của công dân, tổ chức.

Thời gian qua, có trường hợp "nợ thuế oan" do sai sót trong cập nhật, đồng bộ số liệu hệ thống.

Qua rà soát thực tiễn, Bộ Tài chính nhận thấy ngoài các trường hợp "nợ thuế oan" do sai sót trong cập nhật, đồng bộ số liệu hoặc do đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh, còn có một số nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc phát sinh thông tin nợ thuế như: người nộp thuế chưa chấp hành nộp vào NSNN; người nộp thuế đã nộp nhưng sai thông tin trên chứng từ nộp (sai tiểu mục, mã số thuế, cơ quan thu,...); không thực hiện hoặc thực hiện kê khai không đúng nghĩa vụ thuế theo quy định;...

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, hiện nay Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế triển khai nhiều giải pháp nhằm làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến người nộp thuế.

Đồng thời, triển khai các biện pháp để kịp thời thông tin đến người nộp thuế đảm bảo người nộp thuế nắm được đầy đủ tình trạng nghĩa vụ của mình như: Gửi thông báo tiền thuế nợ qua nhiều kênh: eTax, eTax Mobile, email, SMS và văn bản giấy (nếu không có tài khoản giao dịch điện tử); Tự động hóa cảnh báo nợ thuế trên ứng dụng eTax Mobile; Vận hành tính năng "Phản ánh thu nhập không đúng, nợ sai" trên eTax Mobile, cho phép người dân gửi phản ánh và theo dõi tiến độ xử lý trực tuyến; Tăng cường xác thực mã số thuế theo dữ liệu dân cư để hạn chế tình trạng bị sử dụng trái phép thông tin cá nhân;...

Bộ Tài chính ghi nhận đề xuất của cử tri về việc lập biên bản xác nhận với người nộp thuế trước khi ban hành thông báo nợ thuế.

Tuy nhiên, việc bắt buộc lập biên bản làm việc với người nộp thuế đối với các trường hợp nợ thuế có thể dẫn đến: Làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, kéo dài thời gian xử lý; Tăng chi phí tuân thủ cho người nộp thuế và cơ quan thuế; Làm chậm quá trình thông tin kịp thời về nợ thuế, trong khi nguyên tắc của quản lý thuế hiện đại là tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm.

"Việc lập biên bản chỉ nên áp dụng khi dữ liệu có dấu hiệu bất thường, mâu thuẫn hoặc người nộp thuế bị lợi dụng thông tin cá nhân", Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri.

Ông Thắng cho biết, hiện nay, trong thông báo nợ thuế gửi người nộp thuế đã có đầy đủ thông tin liên hệ của cán bộ thuế phụ trách, qua đó, người nộp thuế có thể trao đổi, xác minh và yêu cầu giải thích ngay lập tức mà không cần phải làm biên bản trực tiếp, bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng và minh bạch.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn