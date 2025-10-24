Nghệ An giao hơn 43.000 biên chế cho các trường học trực thuộc xã, phường

Nghệ An thực hiện việc giao biên chế trực tiếp đến từng trường học.

Điểm mới là việc giao biên chế được thực hiện trực tiếp đến từng trường học, thay vì phân bổ theo địa phương như trước đây. Cách làm này sẽ giúp ngành Giáo dục chủ động hơn trong việc xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng, chức danh và vị trí việc làm, đồng thời đảm bảo chi trả lương, phụ cấp đúng chỉ tiêu và phù hợp với kế hoạch biên chế năm 2026.

Tỉnh cũng dự phòng 21 chỉ tiêu để tuyển giáo viên tiếng Anh cho các trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học, như Bảo Nam, Mường Ải, Mỹ Lý 1, Mỹ Lý 2, Na Loi, Đoọc Mạy, Na Ngoi 2, Phà Đánh, Lưu Kiền, Cắm Muộn 2, Quang Phong 2, Bình Chuẩn, Nậm Cắn 2, Tam Quang 1, Thông Thụ 2, Tri Lễ 4… Ngoài ra, cũng sẽ bổ sung biên chế cho một số trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở.

Dự phòng 21 biên chế giáo viên dạy tiếng Anh cho các trường miền núi.

Từ đầu năm 2025, ngoài số biên chế hiện có, Nghệ An được Trung ương cấp thêm 1.031 chỉ tiêu cho tất cả các bậc học. Tuy nhiên, việc tuyển dụng gặp khó khăn do ngành đang phải thực hiện kế hoạch tinh giản hơn 1.000 biên chế.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đến đầu năm học 2025-2026, toàn tỉnh vẫn thiếu hơn 4.000 giáo viên. Tình trạng chênh lệch giữa các vùng và cơ cấu bộ môn chưa hợp lý khiến nhiều nơi thừa, nơi khác lại thiếu. Để khắc phục, ngành đã luân chuyển, biệt phái hơn 800 giáo viên, đồng thời tăng cường 82 giáo viên tiếng Anh dạy học trực tuyến cho các trường vùng cao.

Trong tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát, tuyển dụng và bổ sung biên chế cho các trường, bảo đảm ổn định đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong năm học mới.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: nhandan.vn