Nghệ An: Dừng khai thác cầu treo Na Xá do nguy cơ mất an toàn

Cầu treo Na Xá là công trình dân sinh được đưa vào sử dụng từ năm 2008, có chiều dài 78,4m, rộng 1,5m, bản mặt cầu bằng thép, tải trọng thiết kế dưới 0,6 tấn. Móng cổng tháp và hố neo được xây dựng bằng bê tông cốt thép dạng móng nông. Đây là tuyến giao thông quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân địa phương, đặc biệt là học sinh đến trường.

Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, nhất là chịu tác động của các đợt mưa bão kéo dài, khu vực chân mố trụ cổng phía mố M1 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Phần sạt lở nằm sát chân móng và khu vực gia cố tứ nón cầu với chiều dài khoảng 15m. Do kết cấu mố trụ thiết kế dạng móng nông, tình trạng này làm gia tăng nguy cơ đổ trụ cổng, có thể dẫn đến sập toàn bộ cây cầu nếu không được xử lý kịp thời.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hùng Chân cho biết, trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng của cầu treo Na Xá, UBND xã đã tổ chức cắm biển cảnh báo, giăng dây an toàn và tạm dừng cho người và phương tiện lưu thông qua cầu. Thông tin về việc dừng khai thác cầu cũng đã được thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Đồng thời, xã cử cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến và kịp thời báo cáo khi có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, UBND xã Hùng Chân đã đề xuất phương án khắc phục tạm thời bằng việc xếp rọ đá, đắp đất chống xói lở chân mố cầu, với tổng kinh phí ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Hiện nay, UBND xã Hùng Chân đang kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An cùng các sở, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí để sớm tổ chức khắc phục hư hỏng công trình, đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn