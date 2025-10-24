VAFIE tổ chức Hội thảo Thuế tại Nghệ An

Nhằm tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và kịp thời cập nhật những chính sách mới của Nhà nước, ngày 24/10/2025, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) phối hợp với cơ quan Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Thuế với chủ đề: “Chính sách thuế mới tác động đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và chế độ kế toán theo chuẩn mực quốc tế IFRS”.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu: Giúp doanh nghiệp trong và ngoài nước kịp thời nắm bắt các quy định mới về thuế, bảo đảm công tác khai – quyết toán thuế, rà soát hồ sơ, sổ sách phục vụ thanh – kiểm tra;

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và chuẩn bị tốt cho việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) – một yêu cầu ngày càng quan trọng trong bối cảnh hội nhập, đầu tư quốc tế và minh bạch tài chính;

Tạo diễn đàn để doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực thuế – kế toán – kiểm toán trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai chính sách thuế và thực hiện báo cáo tài chính.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An, lãnh đạo VAFIE, cùng các chuyên gia trong lĩnh vực thuế, kế toán, kiểm toán và gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện hân hạnh nhận được sự đồng hành tài trợ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

