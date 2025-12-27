Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak lĩnh thêm án trong vụ bê bối Quỹ 1MDB

Bản án này có thể khiến ông phải đối mặt với nhiều năm tù giam bổ sung, ngoài sáu năm tù đang thụ án trong một vụ án riêng biệt.

Tòa án cấp cao Malaysia ngày 26/12 đã bác bỏ lập luận của phía bào chữa rằng ông Najib Razak bị lừa, đồng thời khẳng định bằng chứng cho thấy vị cựu Thủ tướng nắm quyền quyết định cao nhất trong việc điều hành quỹ 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Lập luận rằng số tiền chuyển vào tài khoản của ông là “quyên góp” từ Trung Đông cũng bị bác bỏ.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 22/12/2025. (Ảnh: Reuters)

Bên công tố đã xuất trình các bản ghi ngân hàng và lời khai nhân chứng, cho thấy nguồn tiền từ Quỹ 1MDB được sử dụng cho bất động sản, du thuyền và các tài sản xa xỉ. Theo cáo buộc, ông Najib đã nhận chuyển khoản bất hợp pháp khoảng 2,2 tỷ ringgit (tương đương hơn 544 triệu USD). Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho biết ít nhất 4,5 tỷ USD đã bị biển thủ từ quỹ này, trong đó hơn 1 tỷ USD được cho là chảy vào các tài khoản liên kết với ông Najib.

Hiện ông Najib, 72 tuổi, đang thụ án sáu năm tù trong một vụ án khác liên quan đến Quỹ đầu tư quốc gia 1MDB, sau khi Tòa án Tối cao Malaysia giữ nguyên bản án tham nhũng vào tháng 8/2022. Bản án 12 năm tù trong vụ án sau đã được giảm một nửa bởi Hội đồng ân xá.

Theo quy định luật pháp Malaysia, mỗi tội danh lạm dụng quyền lực có thể bị phạt tù đến 20 năm và phạt tiền gấp năm lần số tiền hối lộ. Ngoài ra, ông Najib còn phải đối mặt với phán quyết về 21 tội danh rửa tiền liên quan đến quỹ này. Trong các phiên điều trần, ông Najib nhiều lần khẳng định mình bị lừa và phủ nhận mọi cáo buộc.

