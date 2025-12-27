Ngôi nhà 'chữa lành' tại Đà Nẵng gây ấn tượng trên báo Mỹ

Boi Bong House được xây dựng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của một gia đình trẻ ba thế hệ đồng thời tích hợp không gian làm việc cho một văn phòng thiết kế kiến trúc nhỏ. Ảnh: Khanh Nguyen
Nằm nép mình cuối một con hẻm nhỏ, ngôi nhà thiết kế tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Ảnh: Khanh Nguyen
Bên trong, không gian sống được bố trí nhẹ nhàng, thu hút mọi giác quan. Ảnh: Khanh Nguyen
Trên diện tích khiêm tốn chỉ 80 m², ngôi nhà hiện thực hóa ý tưởng về sự cộng sinh giữa không gian sống và không gian làm việc. Ảnh: Khanh Nguyen
Hai khối nhà tưởng chừng như độc lập được kết nối bởi một khu vườn trung tâm, nơi ánh sáng, gió, thiên nhiên và con người hội tụ. Ảnh: Khanh Nguyen
Mái dốc hướng vào trong, dẫn nước mưa từ hai bên qua các dây xích thép vào hệ thống thu gom để tưới tiêu và duy trì ao cá bên dưới. Ảnh: Khanh Nguyen
Mặt nước đóng vai trò như một thiết bị làm mát trung tâm tự nhiên. Ảnh: Khanh Nguyen
Không gian làm việc. Ảnh: Khanh Nguyen
Dự án đóng vai trò như một thông điệp ủng hộ kiến trúc bền vững và cân bằng giữa con người, thiên nhiên và năng lượng. Ảnh: Khanh Nguyen
Khu bếp với nội thất gỗ chủ đạo. Ảnh: Khanh Nguyen
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn