Quả bóng đồng Thùy Trang bức xúc

Thông điệp của Thuỳ Trang sau khi giành Quả bóng đồng nữ 2025.

Trên trang cá nhân, Thùy Trang viết: "1 năm cố gắng và nỗ lực đổi lấy… sự bất công. Cảm ơn vì tất cả". Sau đó, thông điệp này của nữ tuyển thủ được sửa lại thành: "1 năm cố gắng và nỗ lực đổi lấy... Quả bóng đồng. Cảm ơn vì tất cả".

Tại SEA Games 33, Thùy Trang là mắt xích quan trọng trong hành trình vàng son của tuyển futsal nữ Việt Nam. Ở trận chung kết gặp Indonesia, đội bóng áo đỏ chơi áp đảo tuyệt đối, giành chiến thắng đậm 5-0 để lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch SEA Games. Đó là cái kết trọn vẹn cho một tập thể đã chờ đợi quá lâu, sau 5 kỳ liên tiếp chỉ về nhì.

Với riêng Thùy Trang, chiến tích này mang ý nghĩa đặc biệt. Dù nói lời chia tay đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, cô vẫn duy trì phong độ ổn định ở môn futsal, đóng vai trò thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Trên sân, Thùy Trang là điểm tựa chiến thuật; ngoài sân, cô là nguồn động viên cho lớp đàn em.

Danh hiệu SEA Games 33 giúp Thùy Trang tiếp tục đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch SEA Games ở cả bóng đá nữ 11 người lẫn futsal. Trước đó, cô cũng là người hiếm hoi từng đăng quang Đông Nam Á ở hai bộ môn khác nhau.

Thế nhưng, trong ngày giành Quả bóng đồng, cảm giác chưa được ghi nhận xứng đáng vẫn hiện rõ trong những chia sẻ của Thùy Trang. Một năm nỗ lực không ngừng, một kỳ SEA Games lịch sử, nhưng phần thưởng cá nhân chưa phản ánh trọn vẹn dấu ấn của người đội trưởng thầm lặng.

