Chuyện lạ khi Xiaomi ra smartphone mới

Xiaomi 17 Ultra đang thu hút sự chú ý của người dùng nhờ nhiều lý do, cả tích cực và tiêu cực. Ảnh: Xiaomi/Weibo.

Tối ngày 25/12, giới công nghệ đổ dồn về sự kiện công bố chiếc flagship mới nhất của Xiaomi. Tuy nhiên, trái với không khí náo nhiệt thường thấy, người xem trên các nền tảng từ Douyin đến Weibo đều ngỡ ngàng khi thấy dòng thông báo: "Chủ phòng đã tắt tính năng bình luận" hoặc "Tạm thời không thể bình luận".

Việc cấm người xem bình luận ngay trong một sự kiện tương tác trực tiếp là điều chưa từng có tiền lệ đối với một hãng công nghệ lớn. Giới phân tích cho rằng đây có thể là biện pháp phòng vệ của Xiaomi trước những tranh cãi liên quan đến mảng xe điện hoặc để tránh những bình luận tiêu cực về mức giá ngày càng "leo thang" của hãng.

Bất chấp những ồn ào xung quanh việc khóa bình luận, tâm điểm của buổi lễ vẫn là chiếc Xiaomi 17 Ultra. Ông Lu Weibing - Chủ tịch Xiaomi, tự tin khẳng định đây là chiếc smartphone "Ultra" mỏng nhất trong lịch sử của hãng với độ dày chỉ 8,29 mm.

Bộ phụ kiện nhiếp ảnh kết hợp với Leica là điểm nhấn của sản phẩm. Ảnh: Weibo.

Sản phẩm được định vị ở phân khúc siêu cao cấp với mức giá khởi điểm 995 USD (khoảng 24 triệu đồng) và lên tới 1.200 USD (gần 30 triệu đồng) cho phiên bản 1 TB.

"Xiaomi 17 Ultra chắc chắn sẽ là 'bảo bối' chụp pháo hoa mạnh nhất trong dịp Tết năm nay, mọi người có thể yên tâm dùng nó để chụp ảnh pháo hoa đăng mạng xã hội", ông Lu tuyên bố đầy tham vọng:

Ông cũng nhấn mạnh rằng so với iPhone, ảnh từ Xiaomi 17 Ultra trong hơn, không bị bệt màu và giữ được chi tiết vùng tối hoàn hảo.

Một trong những điểm gây bất ngờ nhất tại sự kiện là khả năng tương thích của Xiaomi với các thiết bị của Apple. Lần đầu tiên, Xiaomi hỗ trợ người dùng điều khiển toàn bộ điện thoại Xiaomi ngay trên màn hình iPhone, từ việc gọi xe đến đặt đồ ăn.

Đây được xem là chiến lược thông minh nhưng đầy táo bạo nhằm lôi kéo những người dùng iPhone đang muốn trải nghiệm thêm một thiết bị Android mà không gặp rào cản về hệ sinh thái. Tuy nhiên, tính năng này cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Một số người dùng đặt câu hỏi: "Nếu tôi đã có iPhone và có thể điều khiển Xiaomi từ đó, vậy tại sao tôi không dùng luôn iPhone?".

Ngay sau khi sự kiện kết thúc, trên các diễn đàn công nghệ đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận. Một bộ phận người dùng ủng hộ cho rằng mức giá của Xiaomi là hợp lý so với công nghệ và thiết kế mỏng nhẹ.

"Xiaomi đang dùng thực lực để dạy cho các hãng nội địa một bài học về cao cấp thực thụ, không phải chỉ dựa vào lòng tự tôn dân tộc mà là bằng trải nghiệm người dùng", một tài khoản nhận xét.

Nhiều người cho rằng việc khoá bình luận lần này là một chiêu trò marketing khác của Xiaomi. Ảnh: Xiaomi.

Ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ sự thất vọng về chất lượng gia công. Một thợ sửa điện thoại thẳng thắn chia sẻ: "Mở nắp lưng điện thoại Xiaomi ra, tôi thấy cách sắp xếp linh kiện vẫn chưa đạt độ tinh xảo như các hãng lớn khác, việc tản nhiệt vẫn là bài toán khó khi họ chỉ dùng một ít keo dẫn nhiệt trên CPU".

Sự kiện khóa bình luận lần này cũng gợi nhắc lại những bê bối marketing từng khiến Xiaomi không ít lần bị chỉ trích. Hãng Trung Quốc từng bị gắn mác là "kẻ sao chép" khi từ phong cách diễn thuyết đến thiết kế sản phẩm đều "mượn" ý tưởng lộ liễu từ Apple.

Bên cạnh đó, các chiến dịch marketing của chiếc Xiaomi 15 Ultra hồi đầu năm nay cũng bị cáo buộc là thiếu trung thực, hay nghiêm trọng hơn là chạy quảng cáo nhằm bôi nhọ, hạ thấp Apple và Samsung tại Ấn Độ.

