Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Dự lễ, về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Đặng Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đồng chí trong đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương.

Về phía tỉnh, dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận – Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thông – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương; cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ kỷ niệm

Đ/c Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày diễn văn buổi lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 60 năm vẻ vang của ngành Nội chính Đảng. Tiền thân là Ban Pháp chế Trung ương được thành lập ngày 05/01/1966, trải qua nhiều giai đoạn thay đổi tên gọi và tổ chức, đến nay hệ thống ngành Nội chính Đảng đã được hoàn thiện từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố.

Quang cảnh buổi lễ

Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ

Tại Nghệ An, Ban Nội chính Tỉnh ủy được thành lập lần đầu vào năm 1976. Sau một thời gian giải thể và chuyển giao nhiệm vụ, ngày 13/6/2013, Ban đã được tái thành lập. Trong hơn 13 năm hoạt động sau khi tái lập, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Đặc biệt, Ban đã tích cực phát hiện, tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hồ Lê Ngọc

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đây là niềm tự hào và là động lực để tập thể cán bộ, công chức tiếp tục phát huy truyền thống, rèn luyện bản lĩnh. Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định quyết tâm thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu các chủ trương lớn; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tố tụng và chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ "vững chính trị, tinh nghiệp vụ, giữ đạo đức". Mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định chính trị, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Khẳng định vai trò “Bản lĩnh, tinh thông, sâu sát, kịp thời”

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Nghệ An đạt được thời gian qua

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, cố gắng và thành tích của cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Trong thành tựu tỉnh nhà đạt được luôn có sự đóng góp quan trọng của ngành Nội chính Đảng. Ngành đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. An ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng được củng cố, tăng cường. Lực lượng vũ trang được chăm lo xây dựng ngày càng vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại. Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp, đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp ngày càng hoàn thiện. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được triển khai thực hiện hiệu quả, đạt kết quả tốt. Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thành lập, hoạt động phát huy hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, tạo chuyển biến tích cực...

Đứng trước yêu cầu của kỷ nguyên vươn mình phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Nội chính Đảng cần tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ then chốt. Đó là tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt bằng việc chủ động cập nhật quy định của Trung ương để cụ thể hóa kịp thời, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Chủ động, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động tham mưu để Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận quan tâm. Đổi mới tư duy trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực; thực hiện phương châm “phòng trước, chống sau”.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương, các cơ quan trong khối Nội chính của tỉnh để giải quyết, xử lý tốt những vấn đề mà Thường trực chỉ đạo, nhất là trong trao đổi thông tin, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực của các cấp ủy, tổ chức đảng; trong kiểm tra, xác minh thông tin về các vấn đề, lĩnh vực được báo chí, dư luận quan tâm.

Cùng với đó, củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thực sự có bản lĩnh, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với truyền thống 60 năm cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm cao, cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng hình ảnh người cán bộ “bản lĩnh, tinh thông, sâu sát, kịp thời”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao bức Trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao tặng bức Trướng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh với dòng chữ Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An – Bản lĩnh – Tinh thông- Sâu sát – Kịp thời”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn