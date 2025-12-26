Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh họp chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; thành viên Ban Chỉ đạo cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập tại Quyết định số 291-QĐ/TU ngày 17/12/2025 để chỉ đạo triển khai thực hiện 12 dự án trọng điểm.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai thực hiện các dự án

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu đặt vấn đề tại cuộc họp

Phát biểu đặt vấn đề tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho biết: Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi được thành lập nhằm rà soát lại quy mô, tính chất và các yêu cầu cấp bách của từng dự án.

Khẳng định đây là những dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phải thống nhất về quan điểm, thái độ và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án; cần phải bố trí thời gian hợp lý, bám sát hiện trường để đôn đốc tiến độ, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng thời gian đã cam kết. Cơ quan thường trực và Ban Chỉ đạo cần có báo cáo khái quát, cập nhật liên tục về tiến độ và quy mô đầu tư để có hướng xử lý kịp thời.

Hiện nay, trong số 12 dự án trọng điểm, có những dự án đang ở bước bắt đầu đầu tư và thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng (GPMB), nhưng cũng có những công trình đã triển khai nhưng đang gặp vướng mắc lớn về mặt bằng.

Dẫn ví dụ về tình hình triển khai dự án Mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn được triển khai từ năm 2023, nhưng đến nay tiến độ chậm do vướng GPMB, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương báo cáo rõ thời điểm nào sẽ hoàn thành việc này. Lưu ý công tác GPMB phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình, vận động tuyên truyền, tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy nếu đã thực hiện đúng quy trình và vận động nhiều lần mà người dân vẫn không chấp hành thì phải áp dụng các biện pháp mạnh hơn, kể cả cưỡng chế để đảm bảo lợi ích chung của người dân và sự phát triển chung của địa phương, đất nước.

Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của UBND tỉnh và các Sở, ngành đối với một số dự án có bước chuẩn bị tốt như dự án LNG Quỳnh Lập hay dự án xây dựng và kinh doanh cảng Cửa Lò... Bí thư Tỉnh ủy cho biết, mục tiêu khi đã xác định là dự án trọng điểm thì phải triển khai với thái độ hết sức khẩn trương, quyết liệt để sớm phát huy giá trị đầu tư và hiệu quả sử dụng công trình. Do đó, yêu cầu các đồng chí lãnh đạo xã, phường báo cáo rõ nguyên nhân do lãnh đạo chỉ đạo, do vướng mắc pháp luật hay do người dân chưa đồng thuận và đưa ra cam kết về thời gian hoàn thành. GPMB là công việc của xã, tỉnh sẽ hỗ trợ về mặt chỉ đạo chuyên môn và các nguồn lực cần thiết để tháo gỡ khó khăn.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo

Tại cuộc họp, là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo – lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo tình hình thực hiện từng dự án cụ thể.

Theo đó, đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, đã có chủ trương đầu tư, hiện đang khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến khởi công ngày 30/4/2026.

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đang tập trung thủ tục xây dựng 41 khu tái định cư. Chưa có hướng tuyến chính thức để cắm cọc GPMB.

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh sân bay Vinh đang thi công ép cọc và xử lý nền đất yếu (đạt 70% khối lượng phần 7,54 ha đất trống). Cùng với đó, phối hợp giải quyết vướng mắc về đất quốc phòng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò đã khởi công ngày 19/12/2025, hiện đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án để trình các Bộ, ngành liên quan.

Đối với dự án Mở rộng Quốc lộ 46 (đoạn Vinh - Nam Đàn), đã bàn giao mặt bằng 8,1/10,69km (đạt 75,77%). Còn vướng 2,59km đất ở và hạ tầng kỹ thuật; giải ngân đạt 32% kế hoạch vốn.

Dự án Trưởng phổ thông liên cấp nội trú 10 xã biên giới đã chấp thuận địa điểm 10/10 dự án. Đang điều chỉnh quy hoạch cục bộ (đã xong 6/10 xã). Tổng mức đầu tư thực tế tăng cao so với dự kiến ban đầu.

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 cơ bản xong GPMB lòng hồ; khu tái định cư dốc 77 đã hoàn thành, Khu Tái định cư sau đập phụ 1 còn 20% khối lượng. Giai đoạn 2 đang khảo sát, cắm mốc GPMB; dự kiến khởi công tháng 4/2026.

Dự án Trung tâm hành chính tỉnh đã chấp thuận vị trí xây dựng tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc với diện tích khoảng từ 30-45 ha; hiện đang lập điều chỉnh quy hoạch.

Dự án Hạ tầng đô thị Vinh đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định của nhà tài trợ.

Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập: Tại kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh khóa XVIII, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 thống nhất xác định đây là dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay để bảo đảm hoàn thành tiến độ đề ra. Sở Tài chính đã báo cáo trình UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Lãnh đạo Sở Tài chính cũng đã báo cáo tình hình thực hiện các dự án hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam.

Về dự án Khu du lịch văn hóa – lịch sử thuộc “Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã hoàn thành 100% GPMB; hiện đang san lấp mặt bằng; dự kiến thi công hạ tầng kỹ thuật vào đầu năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong thực hiện dự án

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao đổi về việc triển khai thực hiện các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền thông tin về tình hình triển khai các dự án xây dựng hạ tầng giao thông và dự án Trường liên cấp dân tộc nội trú

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình triển khai các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và được giao nhiệm vụ theo dõi

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt báo cáo tình hình triển khai các dự án do Sở làm chủ đầu tư và giải pháp tháo gỡ vướng mắc GPMB

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương: Kim Liên, Đại Huệ, Tân Châu, Châu Bình đã báo cáo những khó khăn trong triển khai các dự án đi qua địa bàn, nhất là công tác GPMB; lãnh đạo các Sở, ngành cũng đã báo cáo tình hình triển khai và những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các dự án được giao làm Chủ đầu tư và nhiệm vụ theo dõi.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cần phải thay đổi cách làm trong công tác GPMB, cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo GPMB cấp tỉnh thì cấp xã cần phải thành lập Ban Chỉ đạo GPMB, cấp thôn, xóm thành lập Tổ công tác để thực hiện công việc này một cách xuyên suốt, hiệu quả. Lực lượng Công an cần nắm bắt tình hình thực tế, dự báo các trường hợp chống đối hoặc gây khó khăn để báo cáo Ban Chỉ đạo kịp thời xử lý...

Không vì việc GPMB mà làm chậm tiến độ thực hiện dự án, công trình trọng điểm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, mặc dù có rất nhiều công việc rất quan trọng, nhưng việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm có những kết quả nhất định, thời gian gần đây, kết quả triển khai 12 dự án trọng điểm có những chuyển biến tích cực nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của các Sở, ngành và trực tiếp các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh. Đơn cử như việc hoàn thiện các thủ tục và GPMB để khởi công dự án xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò, hay việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, dự án có tổng mức đầu lư rất lớn với khoảng 24.000 tỷ đồng.

Qua nghe báo cáo của các địa phương, Ban Chỉ đạo nhận thấy chuyển biến nhận thức trong triển khai thực hiện các dự án, trách nhiệm phối hợp, bố trí nguồn lực; tinh thần quyết tâm, quyết liệt; các địa phương cũng cam kết hoàn thành công tác GPMB thời gian cụ thể đối với dự án Mở rộng nâng cấp Quốc lộ 46, đoạn Vinh – Nam Đàn.

Về tồn tại của các dự án cơ bản liên quan đến công tác GPMB và một số dự án còn vướng về thủ tục, nguyên nhân bao trùm do việc chuẩn bị vận hành chính quyền 02 cấp và việc thực hiện chuyển giao, tiếp nhận các dự án.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, quan điểm đã là công trình dự án trọng điểm thì đây là những dự án quan trọng tác động trực tiếp rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; do đó cần có ứng xử đúng tầm của công trình, dự án trọng điểm hết sức linh hoạt, kịp thời và quyết liệt trong công tác triển khai.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung vào công tác GPMB, công tác này là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm chính thuộc về cấp ủy, chính quyền địa phương nơi công trình, dự án đi qua phải đảm bảo yêu cầu về tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Cần phải thành lập Ban Chỉ đạo GPMB cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã/ phường làm Trưởng Ban Chỉ đạo để trực tiếp chỉ đạo.

Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của các công trình, dự án để từ đó đồng thuận, thống nhất và ủng hộ trong triển khai thực hiện. Lưu ý công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, với phương thức đa dạng, phong phú, tạo sức lan tỏa trong việc chấp hành và ủng hộ triển khai thực hiện dự án của người dân.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, các cơ quan tổ chức có đất đai nằm trong diện GPMB phải gương mẫu chấp hành bàn giao mặt bằng. Việc chấp hành pháp luật trong quá trình GPMB hết sức quan trọng, do đó phải triển khai hết sức bài bản, khoa học.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành làm việc với các địa phương, đơn vị để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn liên quan; đồng thời yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo phải có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, cần nắm chắc tình hình, nhất là đối với những dự án có dấu hiệu lợi dụng chủ trương, chính sách để lôi kéo, phản đối và cần phân loại đối tượng để có hướng xử lý phù hợp. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh không vì việc GPMB mà làm chậm tiến độ thực hiện dự án, công trình trọng điểm.

Về thủ tục đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, các Sở, ngành phải có trách nhiệm để thủ tục đầu tư của các dự án trọng điểm được hoàn thiện nhanh nhất, kịp thời. Đồng chí cũng quán triệt tinh thần, không chấp nhận việc chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư do công tác phối hợp giữa các Sở, ngành.

Liên quan đến công tác quy hoạch, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tập trung tháo gỡ nhanh nhất. Cùng với đó, phải tập trung để đảm bảo nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định nhu cầu vật liệu xây dựng, trên cơ sở căn cứ quy hoạch các mỏ vật liệu để có chỉ đạo và tham mưu chỉ đạo về công tác khai thác các mỏ để đảm bảo vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình trọng điểm này. Về công tác triển khai thi công phải linh hoạt; phải chọn được các nhà thầu thi công có năng lực. Ưu tiên bố trí nguồn lực kịp thời, đẩy đủ để thực hiện dự án.

Đi vào từng dự án cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã lưu ý một số nội dung trong triển khai, nhất là về công tác GPMB, quản lý quy hoạch, kiến trúc xây dựng. ..

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn