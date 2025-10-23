Nghệ An triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2026

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; cùng các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Quang cảnh hội nghị







Năm 2026, là năm đầu tiên công tác tuyển quân thực hiện dưới sự vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, các địa phương đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc các khâu trong quy trình tuyển quân. Năm 2026, tỉnh Nghệ An được Chính phủ giao trên 3.800 công dân (tăng gần 240 công dân so với năm 2025). Trong đó, nhập ngũ vào Quân đội gần 3.500 công dân và trên 350 công dân nhập ngũ vào Công an nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đánh giá: Năm 2025, Nghệ An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân. Ngoài vai trò chỉ đạo, tham mưu kịp thời, hiệu quả của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, các cấp cũng đã luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám nắm địa bàn được phân công; chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân. Công tác đăng ký, quản lý, rà soát nguồn nhập ngũ đăng ký đảm bảo chặt chẽ theo quy định. Chất lượng công tác tuyển quân ngày càng được nâng cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và truyền thống cách mạng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Về nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ giao cho năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, sở, ngành và thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan chức năng và các đơn vị nhận quân thực hiện đầy đủ quy trình trong công tác tuyển quân. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm các địa phương đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tổ chức sơ, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự…

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương rà soát chất lượng tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân nhập ngũ; hướng dẫn xét duyệt, thẩm định hồ sơ; xử lý những trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Sở Y tế tham mưu thành lập 20 Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo từng khu vực đúng, đủ thành phần, bảo đảm đầy đủ các trang, thiết bị; thực hiện công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.

Các sở, ngành và thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phân công, chủ động triển khai các phần việc. Chủ động kiểm tra, chỉ đạo các địa phương thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế tồn tại để công tác tuyển quân năm 2026 hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn