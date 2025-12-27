Ảnh gây sốt của hoa khôi bóng chuyền mang hàm Đại úy

Tối 26/12, “hoa khôi bóng chuyền” Hoàng Thị Kiều Trinh gây chú ý khi đăng tải bức ảnh khoe loạt bằng khen mình đạt được. Cô viết ngắn gọn: “Tổng kết 2025”.

Màn “flex” thành tích của Kiều Trinh nhanh chóng gây sốt với hàng nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người quen, người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi và chúc mừng nữ VĐV sinh năm 2001.

Màn khoe bằng khen gây sốt của Kiều Trinh. Ảnh: Hoàng Trinh/Facebook.

Trước đó, chiều 17/12, tại CLB Bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19, Kiều Trinh nằm trong số VĐV được khen thưởng nhờ thành tích xuất sắc, đặc biệt là tấm HCB vừa giành được tại SEA Games 33 cùng đội tuyển quốc gia.

Kiều Trinh còn lọt top 5 VĐV ghi điểm nhiều nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải đấu khu vực (41 điểm) cùng với Trần Thị Thanh Thúy (54 điểm), Vi Thị Như Quỳnh (53 điểm), Trần Thị Bích Thủy (45 điểm) Nguyễn Thị Uyên cùng Lê Như Anh (20 điểm).

Cũng trong năm nay, Kiều Trinh cùng các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch AVC Nations Cup và đăng quang ở chặng 2 của SEA V.League 2025.

Ở cấp CLB, Kiều Trinh góp công giúp Bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 giành hạng 3 tại giải VĐQG 2025.

Hoàng Thị Kiều Trinh (sinh năm 2001, Quảng Trị) bắt đầu tập bóng chuyền năm 15 tuổi, chơi ở vị trí đối chuyền. Năm 2019, cô được gọi lên tuyển quốc gia và đoạt HCB SEA Games. VĐV 24 tuổi cũng từng thi đấu tại Thái Lan năm 2023 để tích lũy kinh nghiệm.





Ngoại hình nổi bật của Kiều Trinh. Ảnh: Hoàng Trinh/Facebook.

Bên cạnh tài năng, Kiều Trinh còn nổi bật nhờ ngoại hình xinh đẹp. Cô có chiều cao 1,76 m, gương mặt khả ái và vóc dáng cân đối. Trên mạng xã hội, cô thu hút hơn 16.000 người theo dõi, là một trong số nữ VĐV bóng chuyền được yêu thích nhất.

Tháng 9 năm nay, Kiều Trinh được phong quân hàm Đại úy quân nhân chuyên nghiệp. Hình ảnh trong màu áo xanh của cô luôn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ, khẳng định sức hút của một trong những “hoa khôi bóng chuyền” nổi bật nhất hiện nay.

