Nghệ An dự kiến xây trung tâm hành chính hơn 4.200 tỷ đồng

Theo tờ trình quyết định chủ trương đầu tư của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An gửi UBND tỉnh hôm 14/3, dự án dự kiến đặt tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc (trước đây thuộc thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc), diện tích đất khoảng 45 ha.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.260 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng hơn 2.310 tỷ, thiết bị 960 tỷ, bồi thường hỗ trợ tái định cư 235 tỷ, chi phí quản lý dự án và tư vấn 196 tỷ, dự phòng 556 tỷ đồng. Phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến sử dụng ngân sách tỉnh; còn lại khoảng 4.025 tỷ đồng đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công. Thời gian thực hiện hợp đồng dự án khoảng 4 năm.

Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An hiện nay đặt trên đường Trường Thi, phường Trường Vinh. Ảnh: Đức Hùng

Trung tâm hành chính là nơi làm việc của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và 14 sở, ban, ngành, đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 2.120 cán bộ, công chức, viên chức.

Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng gần 195.000 m2, gồm các khối nhà làm việc của cơ quan cấp tỉnh, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách và các hạng mục hậu cần. Trong đó, khối nhà làm việc của Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng khối Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh dự kiến cao khoảng 12 tầng. Các sở, ban, ngành được bố trí tại 6-8 tòa nhà cao 4-10 tầng. Khu trung tâm cũng có trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ.

Hiện trụ sở Tỉnh ủy, UBND và nhiều sở ngành của Nghệ An đặt trên các tuyến phố trung tâm TP Vinh (cũ) như Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, đại lộ Lê Nin... Khu vực này thường ùn ứ giao thông cục bộ vào giờ cao điểm. Nhà chức trách cho rằng xây dựng trung tâm hành chính tập trung sẽ gom các cơ quan cấp tỉnh về một khu làm việc thống nhất, đồng thời giảm áp lực hạ tầng trong lõi và tạo quỹ đất từ các trụ sở cũ để phát triển đô thị.

Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An dự kiến đặt tại khu vực phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, dọc trục đại lộ Vinh - Cửa Lò, tuyến giao thông kết nối trung tâm TP Vinh (cũ) với đô thị biển Cửa Lò. Ảnh: Đức Hùng

Nghệ An rộng 16.490 km2, dân số hơn 3,4 triệu. Năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 29.211 tỷ đồng, bằng 164,8% dự toán và tăng 14,3% so với năm 2024.

Giai đoạn 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu trở thành địa phương khá của cả nước, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế và khoa học công nghệ. Tăng trưởng GRDP được đặt kỳ vọng đạt 9-10% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người trên 160 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%. Ba đột phá chiến lược gồm phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư, cùng định hướng chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao đời sống người dân.

Tác giả: Đức Hùng

