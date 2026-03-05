Diễn biến mới tại dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An

Vị trí khu đất nghiên cứu lập quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An
Tỉnh uỷ Nghệ An vừa thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận tại phiên họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An yêu cầu các địa phương chủ động rà soát hiện trạng sử dụng đất, lập trích đo và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan để chuẩn bị triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện triển khai dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh theo đúng tiến độ.
Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh vào ngày 25/2, ông Trịnh Thanh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cho biết, theo yêu cầu tiến độ của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại TBKL số 02/TB-BCĐ ngày 31/12/2025 là khởi công trong quý I/2026.
Đến nay, Sở Xây dựng đang lập, xin ý kiến của Bộ Xây dựng, các cơ quan và cộng đồng dân cư có liên quan; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò; dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 2/2026; đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan để nghiên cứu, đề xuất phương án, xác định quy mô đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, dự kiến tiến độ sẽ đảm bảo đúng yêu cầu của Ban chỉ đạo.
Theo ông Trịnh Thanh Hải, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để rà soát hiện trạng, cung cấp thông tin về đất đai và dự kiến chi phí bồi thường GPMB thực hiện dự án. Bên cạnh đó, rà soát, lập danh sách các vị trí khu đất, tài sản công dự kiến đấu giá để xác định giá trị từ đó làm nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư; Hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
Cùng với đó, trình phê duyệt hồ sơ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò; Lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất lựa chọn để xây dựng.
Đồng thời, triển khai công tác GPMB vị trí xây dựng (duyệt trích đo, họp lấy ý kiến người dân, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB). Lựa chọn nhà đầu tư và triển khai thi công trong Quý I/2026.
Ngày 26/2, Sở Xây dựng Nghệ An đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến tổng thể về các nội dung trong dự thảo Báo cáo, đặc biệt về nội dung Phân tích tài chính dự án. Phương án xác định giá đất, tài sản công tại các vị trí cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh, khu đất quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh cũ dự kiến đấu giá để làm nguồn thu thanh toán cho dự án.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin liên quan đến các mỏ vật liệu xây dựng đang được khai thác, đã cấp phép hoạt động khai thác và đã được quy hoạch, đang bổ sung quy hoạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến thời điểm hiện tại.
Cho ý kiến về nội dung Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở ý kiến của UBND phường Vinh Lộc và UBND xã Đông Lộc; Cho ý kiến về vị trí, diện tích của quỹ đất, tài sản công dự kiến đấu giá để làm nguồn thu thanh toán cho dự án.
Tác giả: Văn Dũng
Nguồn tin: nhadautu.vn