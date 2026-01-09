Nghệ An dự kiến khởi công xây dựng trung tâm hành chính tỉnh trong quý 1 năm 2026

Thông tin trên được ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An xác nhận với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), chiều 9/1.

Một phần Đại lộ Vinh - Cửa Lò nhìn từ trên cao. (Ảnh: Hải Chi)

Theo đó, căn cứ thông báo của Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh về việc thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận, Trưởng Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; công văn của Đảng uỷ UBND tỉnh về việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND phường Vinh Lộc, UBND xã Đông Lộc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, “đảm bảo các điều kiện để khởi công xây dựng trung tâm hành chính tỉnh trong quý 1 năm 2026”.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh họp chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án.

Tại cuộc họp, là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo - lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo tình hình thực hiện từng dự án cụ thể. Trong số này, dự án trung tâm hành chính tỉnh đã được chấp thuận vị trí xây dựng tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc với diện tích khoảng từ 30 - 45ha; hiện đang lập điều chỉnh quy hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp nói trên, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm đạt những kết quả nhất định. Thời gian gần đây, kết quả triển khai 12 dự án trọng điểm có những chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành và trực tiếp các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh.

Nghệ An là một tỉnh ven biển gần cực bắc vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung của Việt Nam và trước đây là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước. Trung tâm hành chính của tỉnh là phường Trường Vinh, trước đây là trung tâm của thành phố Vinh.

Tác giả: Bá Thăng-CTV Hải Chi

