Nghệ An đẩy nhanh thủ tục, quyết tâm khởi công KCN VSIP Nghệ An 3 dịp 30/4/2026

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra thực tế và làm việc với Công ty TNHH VSIP Nghệ An vào ngày 6/1/2026 vừa qua.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải sau chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với Công ty TNHH VSIP Nghệ An ngày 6/1/2026, lãnh đạo tỉnh yêu cầu doanh nghiệp rà soát kỹ lưỡng tiến độ, khối lượng công việc, xây dựng lộ trình triển khai cụ thể cho từng hạng mục, bảo đảm các điều kiện khởi công dự án đúng thời hạn.

Song song với đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND xã Hưng Nguyên chủ động xử lý, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, thủ tục đầu tư, xây dựng và các nội dung pháp lý khác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất cho phép điều chỉnh mục tiêu Dự án KCN VSIP Nghệ An 3 theo hướng phát triển khu công nghiệp hỗ trợ. Theo phương án điều chỉnh, tổng diện tích đất sản xuất công nghiệp, kho bãi và công nghiệp hỗ trợ là 117,59 ha; trong đó đất dành cho công nghiệp hỗ trợ chiếm 72,67 ha, tương đương 61,8% quỹ đất công nghiệp, còn lại 44,92 ha là đất công nghiệp và kho bãi.

Dự án KCN VSIP Nghệ An 3 được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư vào ngày 7/3/2025, với quy mô khoảng 181,12 ha, tổng vốn đầu tư 1.325 tỷ đồng (tương đương 52,5 triệu USD), thời hạn hoạt động 50 năm. Dự án được triển khai tại xã Hưng Nguyên.

Theo tiến độ dự kiến, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sẽ thực hiện từ quý I/2026 đến quý III/2028; giai đoạn thi công xây dựng, hoàn thiện hạ tầng và đưa công trình vào sử dụng kéo dài từ quý III/2026 đến quý I/2030.

Hiện nay, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đang là nhà đầu tư phát triển ba dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ trên địa bàn tỉnh, với tổng vốn đầu tư thứ cấp thu hút được khoảng 3,16 tỷ USD. Trong đó, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An 1 tại xã Hưng Nguyên có quy mô 750 ha, đã thu hút 60 dự án, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 91%, tổng vốn đầu tư trên 2,7 tỷ USD.

Cùng với phát triển hạ tầng công nghiệp, VSIP Nghệ An cũng triển khai bốn dự án khu dân cư với tổng diện tích hơn 72 ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho chuyên gia và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp.

Đối với KCN VSIP Nghệ An 2 tại xã Tân Châu, dự án có quy mô 500 ha, tổng vốn đầu tư 164,6 triệu USD. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, đạt gần 100% diện tích; khu công nghiệp đã thu hút 5 dự án FDI với tổng vốn hơn 960 triệu USD.

Ngoài các dự án đang triển khai, VSIP Nghệ An tiếp tục đề xuất tỉnh cho phép khảo sát, nghiên cứu và hoàn thiện thủ tục quy hoạch, đầu tư đối với KCN VSIP Nghệ An 4. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương tham mưu, hoàn tất hồ sơ theo đúng quy định, phấn đấu trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này trong tháng 6/2026.

Tác giả: L.Q

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn