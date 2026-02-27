Thanh Hóa nhận thêm tin buồn trước trận Hải Phòng

Tiền vệ Odiljon Abdurakhmanov không thể thi đấu ở trận gặp Hải Phòng vì án treo giò - Ảnh: Đức Cường

Thanh Hóa đối mặt thêm khó khăn lớn về nhân sự khi không thể có sự phục vụ của tiền vệ Odiljon Abdurakhmanov vì án treo giò ở trận gặp Hải Phòng sắp tới. Đây là tổn thất cực lớn với đội bóng xứ Thanh trong bối cảnh lực lượng vốn đã rất mỏng.

Từ đầu mùa giải, Odiljon là một trong những cầu thủ hiếm hoi duy trì được sự ổn định khi ra sân đủ cả 13 trận, trong đó có 11 lần đá chính. Dù chưa ghi bàn, tiền vệ sinh năm 1996 vẫn được ban huấn luyện đánh giá cao nhờ khả năng hoạt động bền bỉ, tinh thần thi đấu máu lửa và đóng góp tích cực vào lối chơi chung.

Ngoài những đóng góp quan trọng về chuyên môn, tiền vệ người Kyrgyzstan còn được đánh giá cao nhờ sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với đội bóng. Trong bối cảnh Thanh Hóa gặp khó khăn về tài chính, lương thưởng chưa thể giải ngân, các ngoại binh đều đã rời đi hoặc không tiếp tục thi đấu, Odiljon Abdurakhmanov vẫn tiếp tục cống hiến, chiến đấu vì đội bóng.

Với việc Odiljon Abdurakhmanov bị treo giò, Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ chỉ còn 15 người để đăng ký cho chuyến làm khách Hải Phòng sắp tới. Trước đó, đội bóng xứ Thanh cũng không thể có sự phục vụ của đội trưởng Doãn Ngọc Tân vì chấn thương.

Sự vắng mặt của Odiljon Abdurakhmanov được xem là tổn thất cực lớn với Thanh Hóa thời điểm hiện tại - Ảnh: Đức Cường

Ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26 hôm 24/2, dù thi đấu đầy nỗ lực, là đội vươn lên dẫn trước, Thanh Hóa vẫn không thể tạo nên bất ngờ khi để thua 1-3 trước CAHN. Trên sân nhà, Thanh Hóa chỉ đăng ký 16 cầu thủ, ít hơn nhiều so với mức tối đa 20 người theo quy định. Trên băng ghế dự bị có vỏn vẹn 5 cái tên, trong đó 2 người là thủ môn gồm Y Êli Niê và Lê Anh Tuấn. Thậm chí ở những phút cuối, HLV Mai Xuân Hợp đã phải tung thủ môn Y Êli Niê vào sân để thay người do các trụ cột đã suy giảm thể lực, không thể cố thi đấu thêm.

Phát biểu sau trận, nhà cầm quân sinh năm 1986 chia sẻ: “Thực tế hiện tại rất khó khăn. Đội có cầu thủ bị sốt vẫn phải ngồi ngoài, người chấn thương gối vẫn cố ra sân. Chúng tôi chỉ có đúng 11 người thi đấu, thậm chí phải tính đến phương án đưa thủ môn lên hỗ trợ khi cần”.

Ông cho biết CLB đang tìm cách tháo gỡ án phạt từ FIFA để sớm bổ sung lực lượng, bởi hiện tại đội gần như không có phương án xoay tua. “Tối qua tôi đã làm việc với lãnh đạo CLB để tìm phương án sớm tháo gỡ án phạt. Ai cũng thấy chúng tôi thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, gần như không còn người để xoay tua. Mỗi vị trí đều rất chật vật. Nếu có đủ quân số, tôi tin kết quả trận đấu có thể đã khác”, HLV Xuân Hợp nói.

