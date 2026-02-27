Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam: Sống an nhàn trong biệt phủ 8000m², được tạo điều kiện đi diễn cả nước

Phạm Phương Thảo là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc dân gian Việt Nam đương đại. Xuất thân từ Nghệ An, cô gây dựng tên tuổi bằng giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc, gắn liền với những ca khúc đậm âm hưởng miền Trung. Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, Phạm Phương Thảo còn hoạt động sáng tác, góp phần làm phong phú thêm đời sống của dòng nhạc truyền thống.

Năm 2019, Phạm Phương Thảo chính thức được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Ở thời điểm được trao danh hiệu, Phạm Phương Thảo 37 tuổi và trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất nhận danh hiệu cao quý này. Trước đó, vào tháng 1/2016, Phạm Phương Thảo được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú khi mới 34 tuổi. Việc liên tiếp ghi dấu ở hai mốc danh hiệu quan trọng trong thời gian tương đối ngắn cho thấy quá trình hoạt động bền bỉ và những thành tích chuyên môn được ghi nhận qua nhiều kỳ liên hoan, hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.

Phạm Phương Thảo bước ra từ cuộc thi Sao Mai 2003 với giải Ba dòng nhạc Dân gian và giải “Ca sĩ được yêu thích nhất”. Sau cuộc thi, cô trở thành giọng ca quen thuộc trên nhiều sân khấu lớn nhỏ trong cả nước. Tên tuổi của nghệ sĩ gắn với những ca khúc quê hương đất nước như Quảng Bình quê ta ơi, Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Hết giận rồi thương,… Các tác phẩm này đều khai thác chất liệu dân gian, đề cao tình yêu quê hương, đất nước và con người miền Trung.

Bên cạnh vai trò ca sĩ biểu diễn, Phạm Phương Thảo còn tham gia sáng tác. Một số ca khúc do cô chắp bút như Đẩy xe hoa, Chàng vinh quy, Mơ quê… mang màu sắc trữ tình, giàu chất thơ, tiếp nối mạch cảm hứng về nguồn cội. Việc vừa biểu diễn vừa sáng tác giúp nghệ sĩ chủ động hơn trong hành trình nghệ thuật, đồng thời tạo nên dấu ấn cá nhân rõ nét trong dòng chảy nhạc dân gian đương đại.

Quá trình thăng tiến của Phạm Phương Thảo được ghi nhận qua các mốc cụ thể. Theo quy định, nghệ sĩ từ NSƯT lên NSND phải đáp ứng điều kiện về thời gian công tác, huy chương tại các hội diễn chuyên nghiệp và thành tích phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa của đất nước. Phạm Phương Thảo được ghi nhận sở hữu nhiều Huy chương Vàng tại các kỳ liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, đồng thời tham gia nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng.

Trong một chương trình truyền hình năm 2024, nữ nghệ sĩ chia sẻ về cột mốc đặc biệt này và quá trình hoạt động tại đơn vị công tác. Cô chia sẻ bản thân được tạo điều kiện rất lớn, nhất là Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam cho đi hoạt động ở nhiều sân khấu trên toàn quốc: "Cột mốc này khiến tôi cảm thấy ngày hôm nay mình khác ngày hôm qua một chút về hình ảnh nghệ sĩ, về ý thức nghệ sĩ. Tôi được phong Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) từ năm 2016. Theo quy định, từ khi được phong NSƯT đến NSND phải có đủ các tiêu chuẩn như: đủ 5 năm hoạt động sau khi nhận NSƯT, có hai huy chương vàng hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp, có nhiều thành tích trong cống hiến của mình ở các sự kiện nhà nước. Tôi thuộc quân số của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Nhà hát đã tạo điều kiện cho tôi hoạt động ở nhiều sân khấu trên cả nước".

Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, Phạm Phương Thảo dành phần lớn thời gian cho không gian sống riêng tại Thạch Thất, Hà Nội. Phạm Phương Thảo rời trung tâm thành phố để chuyển về sinh sống tại một khu nhà vườn rộng khoảng 8.000 m². Khuôn viên được thiết kế theo phong cách truyền thống với nhà gỗ, vườn cây ăn quả, ao cá và không gian thờ tự. Theo chia sẻ từ nghệ sĩ, đây là nơi nghỉ ngơi, đồng thời là không gian để tìm cảm hứng sáng tác và cân bằng đời sống tinh thần.

Dù lựa chọn cuộc sống tách biệt với nhịp sống sôi động của giới giải trí, Phạm Phương Thảo vẫn duy trì hoạt động biểu diễn đều đặn. Cô tham gia các chương trình nghệ thuật lớn, các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng và tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Ở tuổi ngoài 40, nữ NSND vẫn song hành hai nhịp sống: một bên là sân khấu với ánh đèn, một bên là khu vườn riêng nơi cô tự do chăm sóc cây cối, viết nhạc và giữ cho mình sự cân bằng.

