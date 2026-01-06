Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nghe giới thiệu về quy mô đầu tư các dự án của VSIP tại Nghệ An

Công ty TNHH VSIP Nghệ An hiện là chủ đầu tư 03 dự án Khu công nghiệp (KCN) tại Nghệ An, gồm: Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, Khu công nghiệp Thọ Lộc – giai đoạn 1 (VSIP Nghệ An 2) và Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp vì sự phát triển chung

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An có tổng diện tích 750ha; hiện đã thu hút 60 dự án thứ cấp với tổng diện tích 262,07ha, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp là 91,43%; tổng vốn đầu tư là hơn 2,7 tỷ USD; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 51.980 tỷ đồng; nhà đầu tư lớn nhất là Tập đoàn Luxshare với 07 dự án trong lĩnh vực điện tử, với tổng mức đầu tư 1,188 tỷ USD.

Khu Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An hiện đã phát triển 04 dự án thành phần khu dân cư với tổng diện tích 72,1ha.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2 có tổng diện tích 500ha, tổng vốn đầu tư là 164,6 triệu USD. Hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 499,81ha, đạt 99,96%, nhà đầu tư đang tiếp tục san lấp và thi công hạ tầng; đã thu hút 05 dự án với tổng diện tích 81,69ha, đạt tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp là 21,5%; nhà đầu tư lớn nhất là Mega Textile Singapore trong lĩnh vực dệt may công nghệ cao, với tổng vốn đầu tư là 940 triệu USD, dự kiến vận hành chính thức vào Quý II/2028.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 có tổng diện tích 181,12ha, tổng vốn đầu tư 52,5 triệu USD; hiện đang thực hiện thủ tục để điều chỉnh thành loại hình KCN hỗ trợ, để đảm bảo điều kiện thực hiện GPMB theo quy định.

Lãnh đạo Công ty đề nghị tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để VSIP triển khai các thủ tục quy hoạch xây dựng và đầu tư VSIP Nghệ An 4; đề xuất tăng chiều cao tại Khu đô thị và dịch vụ lên thành (20-40 tầng); đầu tư nâng cấp và mở rộng tuyến đường Ngô Đức Mai và Nguyễn Văn Bé; xây dựng mở rộng nghĩa trang tại xóm Ngọc Điền và xóm Hưng Đạo 4 tại xã Hưng Nguyên; chỉnh trang đô thị tuyến đường 72m đoạn từ nút giao đường Trương Văn Lĩnh đến nút giao đường tránh thành phố Vinh…

Qua nghe báo cáo của Công ty, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thu hút đầu tư tại các KCN VSIP trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An; đồng thời đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty TNHH JTEC Nghệ An

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc và kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam). Hiện công ty đang thực hiện 02 dự án gồm: Dự án Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2024. Dự án Everwin Precision Nghệ An được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư (CNĐKĐT) năm 2023 với mục tiêu sản xuất linh kiện điện tử, hiện chưa xây dựng. Tổng vốn đầu tư là 309,68 triệu USD. Công ty hiện có 2.000 người; dự kiến tổng nhu cầu lao động khi hoạt động hết công suất khoảng 15.000 người; công suất hiện tại hơn 17 triệu sản phẩm/năm (tổng công suất thiết kế của 2 dự án là 420 triệu sản phẩm/năm). Doanh thu 2025 đạt hơn 60 triệu USD; xuất nhập khẩu 2025 đạt hơn 60 triệu USD.

Chính thức đi vào vận hành từ năm 2024, Công ty TNHH JTEC Nghệ An chuyên về lĩnh vực sản xuất dây dẫn điện với tổng vốn đầu tư đạt 16 triệu USD

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc và kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty TNHH JTEC Nghệ An. Chính thức đi vào vận hành từ năm 2024, Công ty TNHH JTEC Nghệ An chuyên về lĩnh vực sản xuất dây dẫn điện với tổng vốn đầu tư đạt 16 triệu USD. Công ty hiện có 270 người; dự kiến tổng nhu cầu lao động đến hết năm 2026 là 450 người. Công ty duy trì sản lượng 93.179 sản phẩm/năm với doanh thu năm 2025 đạt 75 tỷ đồng, dự kiến đạt 300 tỷ đồng vào năm 2026; xuất nhập khẩu 2025 đạt 145 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sản xuất tại Tập đoàn Luxshare

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc và kiểm tra tình hình sản xuất tại Tập đoàn Luxshare. Tập đoàn đang thực hiện 7 dự án trong lĩnh vực điện, điện tử với tổng vốn đầu tư 1,188 tỷ USD, lao động hiện tại khoảng 30.000 người, hoạt động trên 6 pháp nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nghe giới thiệu tổng quan về các dự án của Công ty

Công ty TNHH LUXSHARE - ICT (Nghệ An) có 2 dự án với tổng doanh thu 2025 là khoảng 1,36 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 2,69 tỷ USD. Trong đó, Dự án Công ty TNHH LUXSHARE - ICT (Nghệ An) được cấp GCNĐKĐT năm 2019, với tổng vốn đầu tư là 151,5 triệu USD, diện tích khoảng 15,3 ha, đã bắt đầu đi vào hoạt động năm 2020. Dự án LUXSHARE - ICT Nghệ An 2 được cấp GCNĐKĐT năm 2022 với mục tiêu sản xuất linh kiện điện tử, cho thuê nhà xưởng xây sẵn, xây dựng nhà để ở (Nhà lưu trú cho công nhân), sản xuất máy bay không người lái,… với tổng vốn đầu tư là 358,5 triệu USD, diện tích khoảng 41 ha, đã bắt đầu đi vào hoạt động một phần trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm Nhà máy Luxshare – ICT chuyên sản xuất linh kiện điện tử

Công ty TNHH MERRY & LUXSHARE (Việt Nam) được cấp GCNĐKĐT năm 2020 với mục tiêu sản xuất tai nghe, loa, micro với tổng vốn đầu tư là 40 triệu USD, diện tích khoảng 5,4 ha, đã bắt đầu đi vào hoạt động năm 2020. Doanh thu 2025 đạt khoảng 362 triệu USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là khoảng 705 triệu USD.

Công ty TNHH Công nghệ Luxshare (Việt Nam) được cấp GCNĐKĐT năm 2023 với mục tiêu sản xuất bộ sạc thường, bộ sạc xe hơi, bộ sạc không dây, dây cáp tốc độ cao, bộ đàm và các linh kiện bộ sạc với tổng vốn đầu tư là 85 triệu USD, diện tích khoảng 11,1 ha, đã bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2025. Doanh thu năm 2025 đạt khoảng 175 triệu USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là khoảng 370 triệu USD.

Công ty TNHH KHKT LUXVISION INNOVATION (Nghệ An) được cấp GCNĐKĐT năm 2023 với mục tiêu sản xuất module camera và lắp ráp máy in đa chức năng với tổng vốn đầu tư là 60 triệu USD, diện tích khoảng 5 ha, đã bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2025. Doanh thu năm 2025 đạt khoảng 55 triệu USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 290 triệu USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm quan khu ăn uống của công nhân…

… và thăm hỏi, động viên các công nhân

Công ty TNHH công nghệ chính xác LUXCASE (VIỆT NAM) được cấp GCNĐKĐT năm 2023 với mục tiêu sản xuất các cấu kiện bằng kim loại cho các sản phẩm thông minh với tổng vốn đầu tư là 473 triệu USD, diện tích khoảng 11 ha, đã bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2025. Doanh thu năm 2025 đạt khoảng 70 triệu USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là khoảng 313 triệu USD.

Công ty TNHH LEADER TECH Việt Nam được cấp GCNĐKĐT năm 2024 với mục tiêu sản xuất linh kiện điện tử, dây cáp sạc, cổng kết nối, webcam, tai nghe, loa,… với tổng vốn đầu tư là 20 triệu USD, diện tích khoảng 3 ha, đã bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2025. Doanh thu năm 2025 đạt khoảng 65 triệu USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là khoảng 151 triệu USD.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra tình hình sản xuất tại các công ty, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn các doanh nghiệp trong KCN VSIP trong quá trình hoạt động sản xuất cần có các giải pháp đảm bảo môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy, quan tâm đến môi trường làm việc và thu nhập của người lao động... Các doanh nghiệp và Công ty TNHH VSIP Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh để tạo nên hạ tầng, môi trường thu hút đầu tư tốt nhất, hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp, các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh, đồng thời có cơ chế, chính sách, chế độ tiền lương, phúc lợi, các điều kiện làm việc để thu hút nguồn lao động có tay nghề cao vào làm việc tại các nhà máy đảm bảo phát triển hoạt động sản xuất của doanh nghiệp…

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các Sở, ngành quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục và được tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP 4 vào 30/6/2026.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn