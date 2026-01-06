VSIP đề xuất thực hiện dự án 800ha tại Nghệ An

Một góc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1. Ảnh: Duy Nguyễn

Để tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp, mới đây, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc xin khảo sát nghiên cứu và đề xuất đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP 4.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đang là chủ đầu tư 3 dự án khu công nghiệp tại tỉnh Nghệ An.

Gồm, Dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (dự án VSIP Nghệ An 1), được cấp giấy Chứng nhận đầu tư vào năm 2015. Dự án có tổng diện tích 750ha, trong đó đất khu công nghiệp là 368ha và Khu Đô thị & Dịch vụ có diện tích 382ha.

Tính đến tháng 12/2025, dự án VSIP Nghệ An 1 đã thu hút được 58 nhà đầu tư thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy đạt 91,43%, tổng vốn đầu tư đạt 2,723 tỷ USD, tạo việc làm cho 36.000 lao động.

Tiếp theo là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 (dự án VSIP Nghệ An 2) có quy mô 500ha tại xã Tân Châu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu vào cùng năm.

Đến nay, VSIP Nghệ An 2 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 499,8ha/500ha, thu hút 4 dự án đầu tư, trong đó 3 dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 960,2 triệu USD, diện tích 80,66ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 22,04%.





Ranh giới sơ bộ khu vực đề xuất nghiên cứu lập quy hoạch khu công nghiệp số 9 của Công ty TNHH VSIP Nghệ An

Năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 3 với quy mô 181,12ha. Dự kiến, dự án sẽ bắt đầu giải phóng mặt bằng vào quý I/2026 và với tín hiệu tích cực về thu hút đầu tư, dự kiến dự án sẽ được lấp đầy trong năm 2026-2027 (hiện một số Nhà đầu tư đang hoạt động ở KCN VSIP Nghệ An 1 đã ký cam kết đầu tư mở rộng tại dự án VSIP Nghệ An 3).

VSIP Nghệ An cho biết, quỹ đất của dự án VSIP Nghệ An 3 không lớn trong khi nhu cầu mở rộng của các doanh nghiệp điện tử công nghệ cao từ Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 và các ngành sản xuất linh kiện, lắp ráp ô tô đang ngày càng lớn. Do đó, yêu cầu triển khai dự án mới nhằm chuẩn bị quỹ đất công nghiệp với đầy đủ hạ tầng sẵn sàng cho tương lai là hết sức cần thiết.

Theo văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, VSIP Nghệ An sẽ khảo sát, nghiên cứu và triển khai các thủ tục quy hoạch xây dựng và đầu tư dự án VSIP Nghệ An 4 tại Khu công nghiệp số 9 ở xã Vạn An, xã Đại Huệ và xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An với tổng diện tích khoảng 800ha.

Dự kiến, Công ty TNHH VSIP Nghệ An sẽ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án VSIP Nghệ An 4 trong tháng 6/2026.

Hiện UBND tỉnh Nghệ An đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Đại Huệ, Kim Liên, Vạn An, các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Công ty TNHH VSIP Nghệ An, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/1/2025.

