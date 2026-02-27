Uống trà hoa nhài mỗi ngày, cơ thể thay đổi ra sao?

Những lợi ích của hoa nhài

Hỗ trợ tim mạch: Các hợp chất chống oxy hóa trong trà hoa nhài giúp hạn chế tích tụ cholesterol xấu, góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch khi sử dụng điều độ.

Chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Trà hoa nhài chứa nhiều polyphenol và các chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa gốc tự do. Một số nghiên cứu cho thấy, hoạt chất methyl jasmonate trong hoa nhài có tiềm năng ức chế tế bào ung thư trong điều kiện thí nghiệm.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Một số thành phần trong trà có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose, nhờ đó góp phần phòng ngừa và hỗ trợ kiểm soát tiểu đường type 2.

Trà hoa nhài là thức uống thanh nhã, có lợi cho sức khỏe nếu dùng đúng cách và đúng liều lượng

Hỗ trợ giảm cân: Catechin và EGCG trong trà giúp thúc đẩy chuyển hóa chất béo, vì vậy thường được kết hợp trong chế độ ăn uống lành mạnh nhằm kiểm soát cân nặng.

Làm đẹp da: Nhờ đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm, trà hoa nhài có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn và sạm da.

Giảm viêm, hỗ trợ xương khớp: Các hợp chất chống viêm trong trà có thể góp phần giảm triệu chứng đau nhức nếu sử dụng đều đặn.

Tăng cường miễn dịch: Hàm lượng vitamin, khoáng chất cùng chất chống oxy hóa giúp củng cố hệ miễn dịch, giảm nguy cơ cảm cúm thông thường.

Dù vậy, trà hoa nhài không phải là “thần dược” và không thay thế thuốc điều trị. Hiệu quả còn tùy thuộc cơ địa và cách sử dụng.

Cách pha trà hoa nhài đúng cách

Để đảm bảo chất lượng, nên chọn hoa nhài khô từ nguồn uy tín, tránh sản phẩm pha tạp. Có thể pha riêng hoặc kết hợp với trà xanh, trà đen hay ô long để tăng hương vị.

Cách pha cơ bản:

Dùng khoảng 5g hoa nhài khô (tương đương 4–5 bông) cho 200ml nước.

Tráng trà bằng nước sôi, bỏ nước đầu.

Rót nước ở nhiệt độ 90-100°C, hãm 5-7 phút rồi thưởng thức.

Có thể thêm nước 2-3 lần đến khi nhạt vị. Nên uống trong ngày, không để qua đêm.

Những ai nên hạn chế dùng?

Phụ nữ mang thai: Hương thơm đậm và một số hoạt chất có thể kích thích co bóp tử cung nếu dùng nhiều.

Người đang đói: Uống khi bụng rỗng có thể gây cồn cào, khó chịu.

Người nhạy cảm với caffeine: Dù hàm lượng thấp hơn cà phê, trà hoa nhài vẫn chứa caffeine, có thể gây tăng nhịp tim hoặc huyết áp ở người mẫn cảm.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn