Trông giữ xe và thu tiền trái quy định tại lễ hội, 2 người bị phạt 32,5 triệu đồng

Ngày 26-2, Công an xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.H.V. số tiền 12,5 triệu đồng, bà N.T.C. 20 triệu đồng do có hoạt động trông giữ xe và thu tiền trái quy định tại lễ hội chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan chức năng quản lý chặt hoạt động trông giữ xe tại các lễ hội dịp đầu năm

Trước đó, nhận được thông về việc xuất hiện tình trạng lập bãi trông giữ xe trái quy định và thu tiền cao hơn so với giá niêm yết, công an đã vào cuộc xác minh. Qua xác minh, Công an xã Phật Tích xác định ông N.H.V. (SN 1965) và bà N.T.C. (SN 1975, cùng trú tại thôn Ngô Xá) có hoạt động trông giữ xe và thu tiền trái quy định.

Quá trình hoạt động, ông V. không ghi vé xe, trực tiếp thu tiền cao hơn so với quy định. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu tháo dỡ, ông V. đã chấm dứt hoạt động. Hành vi vi phạm của ông V. là sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đối với bà C., cơ quan chức năng xác định người này tổ chức trông giữ xe tự phát, dù trước đó đã được ban tổ chức lễ hội tuyên truyền, nhắc nhở. Khi trông giữ xe, bà C. tự tăng giá lên 15.000 đồng/lượt/xe máy và 30.000 đồng/lượt/xe ô tô, cao hơn mức giá niêm yết 6.000 đồng/lượt/xe máy và 9.000 đồng/lượt/xe ô tô. Hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an xã, phường và các phòng nghiệp vụ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ tại điểm lễ hội Xuân trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động