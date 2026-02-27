HLV Nhật Bản đặt mục tiêu đưa đội trẻ Việt Nam dự World Cup

U20 nữ Việt Nam đặt mục tiêu hướng tới mục tiêu World Cup nữ

Trong ngày tập luyện thứ ba tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Okiyama Masahiko đã chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển U20 nữ Việt Nam trước thềm vòng chung kết châu lục, nhấn mạnh sự tập trung và quyết tâm cao độ của toàn đội.

Theo ông Okiyama Masahiko, đội tuyển sẽ có hơn một tháng chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này. Trong đó, chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 6/3 đến 14/3 được xem là bước chạy đà quan trọng, giúp các cầu thủ hoàn thiện chuyên môn và làm quen với cường độ thi đấu quốc tế. Ở giai đoạn tập trung trong nước, ban huấn luyện ưu tiên giúp các cầu thủ phục hồi thể trạng, lấy lại nhịp vận động sau kỳ nghỉ Tết, đồng thời từng bước nâng cao nền tảng thể lực.

Sau khi trực tiếp theo dõi giải U19 nữ quốc gia, HLV Okiyama Masahiko đã bổ sung thêm một số gương mặt trẻ triển vọng vào danh sách tập trung. Ông đánh giá cao tiềm năng của các nhân tố mới và kỳ vọng họ sẽ tạo thêm sự cạnh tranh tích cực, qua đó nâng cao chất lượng đội hình.

HLV Okiyama Masahiko tự tin vào sự chuẩn bị của các học trò

Tại vòng chung kết sắp tới, U20 nữ Việt Nam cùng bảng với các đối thủ gồm Trung Quốc, chủ nhà Thái Lan và Bangladesh. Ban huấn luyện đang tích cực phân tích băng hình, thu thập thông tin chuyên môn để có sự chuẩn bị kỹ cho từng trận đấu. Theo HLV người Nhật Bản, bên cạnh việc củng cố lối chơi đã xây dựng từ năm trước, đội sẽ tiếp tục thử nghiệm, điều chỉnh chiến thuật nhằm tạo ra sự linh hoạt cần thiết khi bước vào giải.

Chia sẻ về mục tiêu của đội, HLV Okiyama Masahiko khẳng định toàn đội đặt quyết tâm cao hướng tới tấm vé tham dự Vòng chung kết World Cup. Ông thừa nhận các trận đấu tại giải châu Á sẽ rất khó khăn khi phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh, song tin tưởng rằng với sự chuẩn bị bài bản và tinh thần quyết tâm, U20 nữ Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. Niềm tin này cũng được ông truyền tải tới các cầu thủ trong toàn đội, tạo động lực cho chặng đường phía trước.

Tác giả: Thái Ninh

Nguồn tin: bongdaplus.vn