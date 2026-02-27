UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 02/2026

Quang cảnh phiên họp thường kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành phiên họp

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 01/2026

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 01/2026 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 02/2026; tổng hợp nhật ký xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, địa phương; Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 02/2026, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 03/2026.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng đề nghị từ nay đến ngày 15/03/2026, các Sở, ngành, địa phương quan tâm quyết liệt cho công tác tuyên truyền vận động cử tri tham gia bầu cử đúng, đủ và đúng pháp luật

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường được tăng cường quyết liệt. Hiện ngành đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đảm bảo nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho các dự án trọng điểm

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang cho biết ngành sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị để tháo gỡ khó khăn cho các công trình trọng điểm của tỉnh, nhất là trong thực hiện các thủ tục

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh báo cáo công tác tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn báo cáo thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng – an ninh, đặc biệt công tác chuẩn bị Lễ giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, an toàn, đúng quy định vào ngày 05/03/2026

Tại phiên họp, lãnh đạo các Sở, ngành đã báo cáo các kết quả thực hiện được trong tháng 02/2026; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ tháng 03/2026. Trong tháng 02, các nhiệm vụ trọng tâm đã được bám sát và hoàn thành đúng kế hoạch. Công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra vui tươi, đầm ấm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào đón năm mới diễn ra sôi nổi, khí thế. Công tác phục vụ Tết được đảm bảo tuyệt đối, vận tải hành khách, hạ tầng giao thông, trang trí đô thị đều đạt yêu cầu, tạo không khí vui tươi, an toàn cho nhân dân. Xác định chăm lo Tết cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, các đơn vị đã tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời các chính sách cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh ghi nhận những tín hiệu rất tích cực ngay từ đầu năm 2026. Bên cạnh mức thu nhập của người lao động trong năm qua đã có sự cải thiện đáng kể, việc tỉnh tập trung xây dựng hạ tầng nhà ở xã hội là yếu tố quan trọng giúp người lao động yên tâm an cư lạc nghiệp ngay tại địa bàn...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu bổ sung nội dung thực hiện 04 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung vào các vấn đề trọng tâm như giải phóng mặt bằng, tổ chức bộ máy, đầu tư công và thúc đẩy tăng trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các Sở, ngành thực hiện quyết liệt, cấp bách các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bên cạnh đó, cần quan tâm tháo gỡ thủ tục điều chỉnh dự án ODA tại khu vực phía Đông xã Hưng Hòa để kịp giải ngân trước khi đóng tài khoản hiệp định trong năm nay

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chỉ đạo các nội dung liên quan đến lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Y tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị các Sở, ngành quan tâm triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị các Sở, ngành rà soát kỹ các danh mục, ưu tiên tính ổn định và chỉ điều chỉnh những nội dung thực sự cần thiết

Tại phiên họp, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ luật công vụ, tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, trong tháng, tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, ấm cúng. Triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế... Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Thu ngân sách ước đạt 5.578 tỷ đồng, đạt 23,9% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm theo lộ trình. Tinh thần chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trước, trong và sau Tết được thực hiện tốt, triển khai ngay vào công việc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tuyệt đối.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp, các ngành tập trung cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026; rà soát, tập trung ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần khẩn trương, không để chậm trễ công việc. Các Tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng chủ động rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quý I/2026 để chỉ đạo thực hiện bảo đảm kịch bản tăng trưởng. Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; đề nghị Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An chỉ đạo Sở Tài chính, ngành Thuế, Hải quan và các địa phương để bảo đảm tiến độ, lộ trình kịch bản đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành khẩn trương thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm, bám sát các mốc tiến độ khởi công, tiến độ hoàn thành để quyết liệt thực hiện. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, định kỳ hàng tuần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện từng dự án trọng điểm. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Sở Tài chính chủ trì rà soát, trình cấp có thẩm quyền xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026 của kế hoạch đầu tư công năm 2025. Rà soát tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương thực hiện chỉnh trang đô thị, nhất là tuyến đường, công viên trên địa bàn các phường đô thị Vinh, Cửa Lò,... Tham mưu phương án nâng cấp hệ thống chống ngập úng đô thị.

Về đất đai, khoáng sản, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Sở Nông nghiệp và Môi trường à soát, tính toán việc cung ứng đủ vật liệu xây dựng để phục vụ các dự án trọng điểm và nghiên cứu giao các mỏ trực tiếp cho Chủ đầu tư. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp bảo đảm thời vụ, cơ cấu cây trồng hợp lý, đặc biệt là công tác chống hạn, bảo đảm nước tưới. Rà soát các nội dung liên quan đến chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Uỷ ban Châu Âu. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát, xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia mới giai đoạn 2026-2030.

Tăng cường công tác quản lý văn hoá, dịch vụ tâm linh, lễ hội Xuân gắn với phát triển du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý văn hoá, dịch vụ tâm linh, lễ hội Xuân gắn với phát triển du lịch. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ và mộ Hồ Tùng Mậu bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Đồng thời, phải có tư duy đột phá cho mùa du lịch biển Cửa Lò sắp tới; không chỉ dừng lại ở tắm biển và ăn uống, cần xây dựng các tour liên kết; nghiên cứu tổ chức các chương trình nghệ thuật định kỳ…

Sở Y tế chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt tại các lễ hội Xuân đầu năm. Chỉ đạo tuyển dụng viên chức ngành Y tế đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo công tác dạy học và đảm bảo ổn định sỹ số học sinh sau kỳ nghỉ Tết. Chuẩn bị nội dung để Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo trong tháng 03/2026.

Sở Nội vụ tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền trên địa bàn tỉnh. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết, nhất là tại các khu công nghiệp để có giải pháp hỗ trợ. Phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tổ chức Ngày hội việc làm tại các khu công nghiệp để kết nối cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Cùng với đó, chủ trì tham mưu công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (vào ngày 15/3/2026). Tham mưu, đôn đốc triển khai phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tập trung tham mưu UBND tỉnh các nội dung về chuyển đổi số; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tỉnh tập trung chỉ đạo.

Công an tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; các lễ hội đầu Xuân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2026 bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng…

