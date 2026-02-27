Nghệ An: Kiến nghị thu hồi đất nông nghiệp do ảnh hưởng cao tốc Bắc - Nam

Người dân xóm Thượng Khê cho biết, dự án cao tốc Bắc - Nam là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy bà con hoàn toàn đồng thuận. Tuy nhiên, sau khi tuyến đường hoàn thành, phần lớn diện tích đất nông nghiệp của các hộ bị bao bọc bởi hàng rào cao tốc, không còn lối đi thuận tiện để vào sản xuất.

Dự án cao tốc Bắc - Nam hoàn thành, phần lớn diện tích đất nông nghiệp của các hộ bị bao bọc bởi hàng rào cao tốc, không còn lối đi thuận tiện để vào sản xuất.

Ông Đinh Văn Long, một hộ dân có tới 2/3 diện tích đất nằm trong khu vực bị ảnh hưởng, chia sẻ từ khi dự án triển khai, gia đình ông mất đi nguồn thu chính từ nông nghiệp, đời sống gặp nhiều xáo trộn. “Không sản xuất thì lo bị thu hồi do bỏ hoang, nhưng muốn sản xuất lại không có lối đi an toàn, ổn định”, ông Long nói.

Hiện nay, dù khu vực vẫn có mương tiêu thoát nước, song do vướng hàng rào cao tốc, máy móc không thể tiếp cận để nạo vét, sửa chữa. Người dân lo ngại nếu hệ thống thủy lợi không được duy tu kịp thời, không chỉ hơn 2 ha đất tại xóm Thượng Khê bị ảnh hưởng mà hàng trăm ha đất nông nghiệp phía trên cũng có nguy cơ thiếu nước sản xuất.

Đáng chú ý, để vào ruộng, nhiều hộ buộc phải tự tháo dỡ hàng rào hoặc tìm cách vượt qua tuyến cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Khu đất nói trên chủ yếu là đất hai lúa, được canh tác ổn định từ nhiều đời nay, nay bị chia cắt khiến việc sản xuất trở nên bấp bênh.

Khu đất nói trên chủ yếu là đất hai lúa, được canh tác ổn định từ nhiều đời nay, nay bị chia cắt khiến việc sản xuất trở nên bấp bênh.

Thời điểm này đang bước vào mùa làm đất chuẩn bị cho vụ lúa Đông Xuân, nhưng một diện tích lớn đất nông nghiệp gần nút giao Quốc lộ 46B vẫn phải bỏ hoang. Một phần diện tích khác gần khu vực trạm thu phí QL46B tuy không vướng hàng rào nhưng hệ thống mương tưới tiêu đã bị vùi lấp trong quá trình thi công. Do nền đất cao, không chủ động được nguồn nước nên năng suất và hiệu quả sản xuất đều giảm sút rõ rệt.

Ông Trần Văn Ân, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Thượng Khê cho biết, từ năm 2021 đã có kế hoạch thu hồi đất, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Trong khi đó, việc sản xuất ngày càng khó khăn.

Ông Trần Văn Ân, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Thượng Khê.

“Mỗi vụ kéo dài mấy tháng nhưng đơn vị quản lý chỉ mở rào cho người dân đi lại khoảng 2 tuần, sau đó lại khóa. Người dân muốn thăm đồng, bón phân đều phải băng qua cao tốc, rất nguy hiểm”, ông Ân phản ánh.

Theo ông, có thời điểm đơn vị quản lý giao chìa khóa cổng cho xóm trưởng, song chỉ sau ít ngày lại thu hồi. Sau khi gieo cấy xong, cổng bị khóa hoàn toàn khiến người dân không thể vào chăm sóc ruộng lúa. Trước đây, mỗi năm khu đất trồng 2 vụ lúa, bình quân đạt 7–8 tạ/sào/năm. Tuy nhiên, từ khi dự án triển khai, không chỉ việc đi lại khó khăn mà năng suất cũng giảm đáng kể.

Đáng chú ý, để vào ruộng, nhiều hộ buộc phải tự tháo dỡ hàng rào hoặc tìm cách vượt qua tuyến cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần đề xuất thu hồi diện tích đất nói trên. Theo ông Tiến, phần đất này ban đầu không nằm trong quy hoạch, kế hoạch bồi thường. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã phát sinh nhiều bất cập khiến việc sản xuất của người dân không còn đảm bảo an toàn và hiệu quả. Dù vậy, đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong khi chờ phương án xử lý, người dân xóm Thượng Khê mong muốn cơ quan chức năng sớm có quyết định thu hồi, đền bù theo quy định. Trường hợp chưa thể thu hồi, bà con đề nghị đầu tư đường vào sản xuất và hoàn thiện hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo điều kiện canh tác, tránh lãng phí đất đai và hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn