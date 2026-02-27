Cầu thủ Đức Huy và MC Mù Tạt VTV ăn hỏi

Đức Huy và Huyền Trang sắp về chung một nhà - Ảnh: ÁO DÀI HÀ CÚC

Lễ ăn hỏi Phạm Đức Huy và bạn gái Nguyễn Huyền Trang (MC Mù Tạt VTV) diễn ra tại Hà Nội. Cặp đôi đã chọn "ngày lành tháng tốt" trùng thời gian V-League tạm nghỉ để sắp xếp công việc chuẩn bị cho hạnh phúc gia đình.

Buổi lễ có số lượng khách mời hạn chế, chủ yếu là thành viên gia đình và bạn bè thân thiết của Đức Huy - Huyền Trang. Trong không gian tối giản, cặp đôi diện bộ trang phục màu trắng nhã nhặn. Huyền Trang lựa chọn cầm bó hoa cưới là linh lan trắng - biểu tượng của hạnh phúc.

Được biết, bố mẹ Đức Huy đã dành tặng 2 cây vàng làm quà cưới và sẽ trao cho con dâu Huyền Trang. Lễ cưới của cặp đôi chưa được ấn định ngày tháng cụ thể.

Sau lễ ăn hỏi, Đức Huy sẽ lại hội quân với CLB Công An TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp Becamex TP.HCM ngày 1-3 ở sân Thống Nhất thuộc vòng 14 V-League 2025 - 2026.

Hồi tháng 11-2025, sau thời gian hẹn hò, Đức Huy cầu hôn Huyền Trang khi cả hai đi du lịch Hàn Quốc.

Huyền Trang sinh năm 1993, là MC của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) từ năm 2014. Cô dẫn các chương trình "Bữa trưa vui vẻ", "Cuộc hẹn cuối tuần", "Trời sinh một cặp"...

Cô cũng từng thử sức với vai trò diễn viên qua một số phim truyền hình như "5S Online", "Sắc màu phái đẹp", "Mê cung", "11 tháng 5 ngày", "Biệt dược đen"…

Đức Huy sinh năm 1995, là tuyển thủ U23 Việt Nam giành á quân châu Á 2018 và cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup cùng năm. Sau khi rời CLB Hà Nội, Huy thử sức tại nhiều đội như Nam Định, Bình Định và giờ là Công An TP.HCM.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ