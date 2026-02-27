Cáp quang biển AAE1 gặp sự cố, internet Việt Nam mất khoảng 10% dung lượng quốc tế

Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), ngay khi phát sinh sự cố, các doanh nghiệp viễn thông đã kích hoạt phương án ứng cứu, điều phối lưu lượng sang các tuyến cáp khác và các hướng kết nối thay thế. Việc phối hợp giữa các nhà mạng trong nước và đối tác quốc tế được thực hiện kịp thời, không ghi nhận tình trạng gián đoạn cục bộ.

Hạ tầng kết nối quốc tế của Việt Nam những năm gần đây liên tục được mở rộng. Người dùng Internet Việt Nam kết nối với thế giới chủ yếu qua 3 đường: Cáp quang biển, cáp đất liền và Internet vệ tinh. Trong đó, cáp quang biển đóng vai trò chủ đạo.

Việt Nam hiện có 6 tuyến cáp quang biển: AAG, IA, AAE1, APG, ADC và SJC2. Hai tuyến ADC và SJC2 mới đưa vào khai thác, góp phần tăng năng lực kết nối ra nước ngoài. Bên cạnh đó, để giảm phụ thuộc vào cáp quang biển, năm 2025, Việt Nam lần đầu làm chủ tuyến cáp quang đất liền VSTN, có dung lượng thiết kế 4 Tbps và khả năng mở rộng lên 12 Tbps. Tuyến này cho phép đơn vị vận hành kiểm soát toàn trình, góp phần giảm rủi ro gián đoạn kết nối Internet quốc tế.

Từ năm 2022 đến nay, hệ thống cáp quang biển kết nối Việt Nam đi quốc tế ghi nhận gần 40 sự cố, trung bình khoảng 10 lỗi mỗi năm. Có giai đoạn bốn trên năm tuyến đồng loạt gặp vấn đề, khiến lưu lượng quốc tế suy giảm mạnh.

Việt Nam cũng đồng ý cho thí điểm Internet vệ tinh. Giữa tháng 2, sau khi hoàn tất thủ tục, Starlink chính thức được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nhưng chưa công bố thời gian triển khai cũng như mức giá áp dụng cho thị trường trong nước.

Tác giả: XM

Nguồn tin: baotintuc.vn