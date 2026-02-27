UBND tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành cùng lãnh đạo UBND các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Cửa Lò.

Quang cảnh cuộc họp

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Hồng Thanh cho biết việc xây dựng Chỉ thị nhằm nâng cao chất lượng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng

Việc xây dựng ban hành mới Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Luật Thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Dự thảo Chỉ thị tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trọng tâm là tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đổi mới, phát huy tinh thần sáng tạo, huy động sự tham gia và hưởng ứng tích cực của quần chúng Nhân dân trong các phong trào thi đua. Tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết; triển khai sâu rộng, hiệu quả, thực chất các phong trào thi đua xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua để kịp thời rút kinh nghiệm, lựa chọn cách làm hay, sáng tạo; khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp…

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị quyết của HĐND tỉnh, quy chế thi đua khen thưởng của UBND tỉnh và quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định của Trung ương, điều kiện thực tế của địa phương

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thơm đề nghị bổ sung nội dung chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi về ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua khen thưởng

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hồ Sỹ Nguyệt đề nghị trong thời gian tới phải tập trung kiện toàn, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ cấp xã, đồng thời bám sát các chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh để lựa chọn chủ đề thi đua phù hợp cho giai đoạn mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Sau khi nghe báo cáo của Sở Nội vụ và ý kiến thảo luận từ các Sở, ngành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An thống nhất cao về cơ sở pháp lý, thực tiễn cũng như mục đích, quan điểm và quy trình xây dựng văn bản do Sở Nội vụ phối hợp cùng các ngành thực hiện. Về bố cục, dự thảo Chỉ thị được kết cấu chặt chẽ gồm hai phần, trọng tâm là đánh giá tình hình thực hiện và xác định các nội dung nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định trong giai đoạn vừa qua, các phong trào thi đua yêu nước đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, trở thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Kế hoạch 5 năm (2020 - 2025) đã đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước cũng góp phần quan trọng trong cải cách hành chính, cải cách cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Đây chính là nền tảng vững chắc để công tác thi đua, khen thưởng phát huy tối đa vai trò, giúp Đảng bộ và Chính quyền đánh giá toàn diện, chính xác mức độ hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược đề ra.

Tuy phong trào thi đua đã đạt nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tư duy thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhưng thực trạng hiện nay vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Đó là, tại một số đơn vị, khen thưởng còn nặng tính hình thức, nể nang; tỷ lệ dành cho cán bộ cơ sở và người lao động trực tiếp còn thấp, chưa tạo động lực đổi mới sáng tạo.

Thống nhất với các nội dung nhiệm vụ của dự thảo Chỉ thị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Chỉ thị. Trong đó, cần quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, ưu tiên cơ sở và người lao động trực tiếp, đồng thời kiên quyết chống lại mọi biểu hiện hình thức.

Về nội dung tuyên truyền, dự thảo cần bổ sung và làm rõ vai trò của cơ quan Ban Tuyên giá và Dân vận Tỉnh ủy trong việc lan tỏa các phong trào thi đua. Sở Nội vụ cần hoàn thiện lại các nội dung thể hiện rõ nét riêng, các phong trào thi đua chủ yếu của Nghệ An trong nhiệm kỳ này, đảm bảo tính thực tiễn và lồng ghép chặt chẽ vào các chương trình hành động cụ thể. Bên cạnh đó, dự thảo Chỉ thị cần chú trọng vào việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, nhất là ở cấp xã, đồng thời minh bạch hóa các quy định về phân cấp thực hiện. Trong phần tổ chức thực hiện, cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua. Công tác kiểm tra, giám sát phải được phân định rõ ràng giữa các đơn vị để đảm bảo việc triển khai Chỉ thị đạt hiệu quả cao nhất trong thực tiễn…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn