Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Phó ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966 quê TP Hải Phòng. Ông có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ ngành Ngữ văn.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, ông Nguyễn Kim Sơn từng là Phó giám đốc, Phó giám đốc thường trực rồi Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 4-2021 đến nay, ông là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974 quê Ninh Bình; trình độ thạc sĩ Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập.

Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14 tại Đại hội Đảng lần thứ 14.

Ông Hiệp từng làm trợ lý Thủ tướng, Vụ trưởng Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ trước khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9-2014.