Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An tháng 2/2026

1. Kết quả đạt được

1.1. Về công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ

- UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/01/2026 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 06/02/2026 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội xuân 2026.

- Các cấp, các ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức hoạt động vui Xuân, đón Tết; các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật Chào năm mới, mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

- Quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa, lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức thành công chương trình Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ năm 2026 với tổng giá trị kinh phí và quà ủng hộ hơn 183 tỷ đồng; chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” tại xã Quế Phong.

- Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Tết ổn định, không có diễn biến bất thường, không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng.

1.2. Lĩnh vực kinh tế:

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân ước đạt 117.794 ha, đạt 90,36% so với kế hoạch và đạt 98,24% so với cùng kỳ. Hoạt động chăn nuôi tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 18.606 tấn. Tổ chức Tết trồng cây đầu Xuân 2026.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước 11,42% so với cùng kỳ; một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức tăng như: đá xây dựng, đá chế biến, nước mắm, bao bì, xi măng,…

- Về dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 24.034 tỷ đồng, tăng 15,62% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch ước đạt 1,61 triệu lượt, doanh thu du lịch ước đạt 1.969 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt công kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn thị trường trong dịp lễ, Tết, đặc biệt tập trung kiểm tra, đôn đốc các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa, các địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết.

- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 5.578 tỷ đồng, đạt 23,9% dự toán; tăng 15,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước thực hiện 5.815 tỷ đồng.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: tính đến ngày 23/02/2026, đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT cho 10 dự án, điều chỉnh cho 26 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm: 64.341,54 tỷ đồng. Đặc biệt, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư 59.372 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Thành lập mới 816 doanh nghiệp, tăng 68,2% so với cùng kỳ.

- Tổ chức thực hiện quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, phấn đấu giải ngân 100% KH đầu tư công năm 2026 được giao.

1.3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật Chào năm mới 2026 phục vụ Nhân dân dịp Tết Nguyên đán.

- Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2025-2026; tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng giáo viên vào làm việc tại cơ sở giáo dục công lập.

- Chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho nhân dân; công tác lao động, việc làm. Triển khai kịp thời công tác đảm bảo chính sách cho người có công và an sinh xã hội, tặng quà đối tượng Tết nguyên đán 2026.

1.4. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số:

- UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026, trong đó quán triệt và triển khai thực hiện 04 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tiếp tục chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, triển khai kịp thời các nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết. Tập trung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý, giải quyết công việc. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ.

1.5. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 3/2026