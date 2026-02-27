Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An tháng 2/2026

1. Kết quả đạt được
1.1. Về công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ
- UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/01/2026 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 06/02/2026 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội xuân 2026.
- Các cấp, các ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức hoạt động vui Xuân, đón Tết; các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật Chào năm mới, mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
- Quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa, lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức thành công chương trình Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ năm 2026 với tổng giá trị kinh phí và quà ủng hộ hơn 183 tỷ đồng; chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” tại xã Quế Phong.
- Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Tết ổn định, không có diễn biến bất thường, không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng.
1.2. Lĩnh vực kinh tế:
- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân ước đạt 117.794 ha, đạt 90,36% so với kế hoạch và đạt 98,24% so với cùng kỳ. Hoạt động chăn nuôi tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 18.606 tấn. Tổ chức Tết trồng cây đầu Xuân 2026.
- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước 11,42% so với cùng kỳ; một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức tăng như: đá xây dựng, đá chế biến, nước mắm, bao bì, xi măng,…
- Về dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 24.034 tỷ đồng, tăng 15,62% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch ước đạt 1,61 triệu lượt, doanh thu du lịch ước đạt 1.969 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt công kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn thị trường trong dịp lễ, Tết, đặc biệt tập trung kiểm tra, đôn đốc các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa, các địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết.
- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 5.578 tỷ đồng, đạt 23,9% dự toán; tăng 15,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước thực hiện 5.815 tỷ đồng.
- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: tính đến ngày 23/02/2026, đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT cho 10 dự án, điều chỉnh cho 26 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm: 64.341,54 tỷ đồng. Đặc biệt, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư 59.372 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Thành lập mới 816 doanh nghiệp, tăng 68,2% so với cùng kỳ.
- Tổ chức thực hiện quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, phấn đấu giải ngân 100% KH đầu tư công năm 2026 được giao.
1.3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:
- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật Chào năm mới 2026 phục vụ Nhân dân dịp Tết Nguyên đán.
- Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2025-2026; tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng giáo viên vào làm việc tại cơ sở giáo dục công lập.
- Chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho nhân dân; công tác lao động, việc làm. Triển khai kịp thời công tác đảm bảo chính sách cho người có công và an sinh xã hội, tặng quà đối tượng Tết nguyên đán 2026.
1.4. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số:
- UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026, trong đó quán triệt và triển khai thực hiện 04 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Tiếp tục chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, triển khai kịp thời các nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết. Tập trung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý, giải quyết công việc. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ.
1.5. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 3/2026
- Tập trung triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Tiếp tục chỉ đạo, đốc thúc việc thực hiện kế hoạch năm 2026 theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 của UBND tỉnh; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên các ngành, lĩnh vực. Các Tổ công tác được UBND tỉnh thành lập xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai chỉ đạo thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.
- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng các mô hình phát triển, nâng cao năng suất các loại cây trồng vụ Xuân. Tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi,... Tăng cường kiểm tra các hoạt động đánh bắt khai thác thuỷ sản trên biển, gắn liền với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và an toàn cho ngư dân.
- Tăng cường rà soát thu ngân sách, quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý thu, chi ngân sách.
- Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Tăng cường hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ về hồ sơ thủ tục, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm gồm Cảng nước sâu Cửa Lò, Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, KCN Thọ Lộc B, VSIP 3,…; các khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và các trường nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại các xã biên giới.
- Triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia. Rà soát các dự án chậm tiến độ, lãng phí trên địa bàn tỉnh. Rà soát, trình cấp có thẩm quyền xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026 của kế hoạch đầu tư công năm 2025. Khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy để giao kế hoạch vốn năm 2026.
- Tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội lành mạnh, đúng quy định. Tăng cường công tác y tế; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2026, Kế hoạch phát triển du lịch năm 2026.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Tập trung cao độ, rà soát kỹ lưỡng các nội dung để chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2026. Tiếp tục triển khai phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
- Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ giao, nhận quân bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng. Tiếp tục thực hiện đúng quy định về tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn.
