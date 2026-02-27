Hé lộ tòa căn hộ duy nhất tại Vinhomes Star City sở hữu tầm view chính diện sông Mã

Hưởng trọn món quà thiên nhiên giữa Đảo An Nhiên

Trên mặt tiền Đại lộ Nam Sông Mã, S1 hiện diện như một điểm nhấn thanh lịch trong tổng thể quy hoạch, kiến trúc The Sentosa. Đây là tòa căn hộ duy nhất tại Vinhomes Star City sở hữu hướng nhìn trực diện sông Mã. Lợi thế này tạo nên giá trị cảnh quan hiếm có, đồng thời mở ra một hệ sinh thái cảm xúc riêng biệt cho cộng đồng cư dân tương lai.

Tòa S1 - The Sentosa nằm cạnh giao lộ sầm uất bậc nhất xứ Thanh và sở hữu tầm nhìn trực diện sông Mã.

Tại tòa S1, cảnh quan tuyệt mỹ của sông Mã hiện diện sinh động trong đời sống thường nhật của cư dân. Từ logia kính trong suốt, cư dân có thể cảm nhận sự chuyển động của bầu trời và mặt nước theo từng thời khắc. Buổi sớm, ánh sáng trong trẻo lan qua lớp kính lớn, mang lại nguồn năng lượng tích cực. Khi chiều buông, mặt sông phản chiếu sắc hoàng hôn, tạo nên khung cảnh tĩnh lặng và sâu lắng.

Không gian bên trong tòa nhà vì thế mang tinh thần của một resort trên cao, mỗi căn hộ tương tự những căn suite hướng thủy trong các chuyến du lịch hạng sang. Đây là nơi cư dân có thể thả lỏng tâm trí, đọc sách giữa ánh sáng dịu nhẹ, thưởng thức cocktail trong không gian riêng tư, tận hưởng cảm giác được bao quanh bởi thiên nhiên trong lành. Dễ hiểu khi S1 được gọi là Đảo An Nhiên.

Trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng cân bằng tại đây còn được củng cố bởi mật độ xây dựng chỉ 13 căn mỗi sàn. Con số này tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các dự án cùng phân khúc. Hành lang yên tĩnh hơn, nhịp sinh hoạt riêng tư hơn và sự va chạm không cần thiết được hạn chế tối đa.

Không chỉ riêng tư ở từng căn hộ, tòa S1 còn tối ưu trải nghiệm di chuyển nhờ mật độ thang máy lý tưởng. Tỷ lệ 42 căn hộ/thang giúp cư dân tại đây tận hưởng sự tiện lợi vượt trội, thời gian chờ thang được giảm thiểu đáng kể. Những chi tiết vận hành tưởng chừng nhỏ bé lại chính là yếu tố tạo nên sự hài lòng, an tâm và tin tưởng.

Hệ tiện ích nghỉ dưỡng nội tòa và cơ hội sở hữu trong giai đoạn vàng

Không chỉ ghi dấu ấn bởi cảnh quan thiên nhiên và thiết kế độc đáo, S1 - Đảo An Nhiên còn được trang bị hệ tiện ích đắt giá, đáp ứng toàn diện nhu cầu sống của cư dân ngay trong nội tòa. Công viên trên mây - The Canopy Garden, một không gian xanh được đặt toàn bộ tại tầng 6. Tại đây, từng đường dạo uốn lượn, những đồi cỏ mềm mại cùng các pavilion trắng được thiết kế hài hòa để tạo nên một cảnh quan mang phong cách Singapore Tropical đầy cảm hứng.

Không cần những chuyến đi xa, cư dân có thể tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng mini mỗi ngày ngay tại nhà. Đây là không gian để tìm lại khoảng tĩnh lặng, thả lỏng tâm trí và tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Ở độ cao lý tưởng, lớp cảnh quan xanh này tách khỏi tiếng ồn đô thị và mở ra kết nối khoáng đạt với bầu trời và dòng sông phía xa.

Không cần những chuyến đi xa, cư dân S1 - The Sentosa có thể tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng mỗi ngày ngay nội tòa.

Những mảnh ghép còn lại của một kỳ nghỉ dưỡng cũng hiện diện trọn vẹn bên trong và xung quanh S1. Phòng golf 3D ngay trong tòa nhà mang lại trải nghiệm thể thao ấn tượng, trong khi Kid Corner trở thành điểm hẹn quen thuộc của các gia đình trẻ.

Khối đế liên thông với tổ hợp thương mại Mini Orchard giúp cư dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ giải trí thời thượng trong bán kính vài bước chân. Mỗi tiện ích được sắp đặt có chủ đích, tạo nên hành trình nghỉ dưỡng liền mạch trong chính không gian sống.

Nhờ thiết kế chạm đúng nhu cầu của cư dân thành thị, The Sentosa đang tạo nên cơn sốt trên thị trường bất động sản Thanh Hóa. Tòa S2 - sản phẩm đầu tiên trình làng của The Sentosa, đã được “quét sạch” 99% giỏ hàng chỉ sau ba tuần ra mắt. Do đó, với những khách hàng từng bỏ lỡ S2, thì S1 đang mở ra một cơ hội vàng, đặc biệt là khi mức giá hiện tại được đánh giá còn ở vùng hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng của trục đại lộ Nam Sông Mã.

Từ hồ bơi, phòng golf 3D đến không gian vui chơi cho trẻ nhỏ, khu mua sắm... đều hiện diện quanh tòa S1.

Sau “cơn sốt” S2, S1 - Đảo An Nhiên đang được giới đầu tư và khách hàng ở thực trông ngóng. Tầm view “hoa hậu”, thiết kế hiếm có, tiện ích nghỉ dưỡng... lại nằm trong khu đô thị đáng sống bậc nhất xứ Thanh càng bồi đắp thêm lớp lớp giá trị an cư và đầu tư không thể bỏ lỡ cho S1.

Tác giả: Nguyễn Lương

Nguồn tin: baothanhhoa.vn